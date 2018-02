GIOVANNI CACCAMO/ "Quando vieni investito di positività e luce ne diventi portatore sano" (Verissimo)

Il cantante siciliano, Giovanni Caccamo, è ospite nella puntata di Verissimo per parlare del suo nuovo album Eterno. Spazio anche alla vita privata e alla sfera sentimentale.

Giovanni Caccamo a Verissimo

Giovanni Caccamo, uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Eterno, questo pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin nel consueto appuntamento settimanale con il rotocalco Verissimo. Per lui, dunque, una lunga intervista in cui non si parlerà soltanto dell’esperienza sanremese e del suo terzo album intitolato per l’appunto Eterno uscito lo scorso 9 febbraio, ma anche delle esperienze future e magari dell’amore. Infatti, in una delle tante interviste concesse alla vigilia di Sanremo, il giovane cantante siciliana ha ammesso di aver trovato l’amore: “Vorrei è riconsegnare a tutti la certezza che l'amore esiste, può travolgerti in modo inaspettato. Dobbiamo solo essere predisposti a riceverlo. A me è successo. Quindi credeteci. Soprattutto nell'amore eterno. Io ci investo, la tendenza della nostra generazione è quella di vivere in modo fugace, invece bisogna affrontare le difficoltà, una piccola parte dell'io deve essere compromessa per dare uno spazio al noi”.

GIOVANNI CACCAMO, “ETERNO” FRUTTO DI UN LAVORO DI UN ANNO E MEZZO

Nell’intervista rilasciata qualche giorno fa al TgCom24, il cantante siciliano Giovanni Caccamo ha parlato in maniera dettagliata del suo terzo album di inediti, Eterno. L’artista ha sottolineato come esso sia frutto di un lungo lavoro di composizione durato circa un anno e mezzo nonché incentrato maggiormente su stesso, una sorta di opera autobiografica: “Un anno e mezzo fa mi sono seduto e mi sono detto, 'bene siamo giunti al terzo album, tiriamo le fila e poniamo le basi per il futuro'... così ho cominciato a scrivere i brani e poi ho fatto una selezione. Ho cercato di raccontare ciò che sono, di tradurre la mia anima in otto tracce: la tematica principale è l'amore. Se mi sento più sicuro che in passato? Credo di sì. Sono sicuramente più consapevole. Quando vieni investito di positività e luce ne diventi portatore sano. Mi è servito molto anche studiare canto, ho una padronanza che mi consente di essere più sereno”.

ETERNO, UN ALBUM ALL’INSEGNA DELL’AMORE

Giovanni Caccamo con il suo album Eterno sta ottenendo un buon successo di pubblico grazie a dei brani in cui il filo conduttore è l’amore, declinato e raccontato sotto diverse sfaccettature. Nel corso di un’intervista rilasciata per il quotidiano L’Avvenire, il cantautore siciliano ha raccontato alcuni dei brani del suo album e di quale tipo di amore si fanno portavoce: “L’ultima traccia Altrove, parla dell’immigrazione, è il viaggio di un padre che lascia il proprio figlio per dargli la speranza di una vita futura nonostante il legame del loro amore eterno debba compromettersi: magari non si rivedranno più. Puoi fidarti di me invece è una ballad romantica presente al nuovo film di Alessandro Genovese. Il brano chiave è Bisogno di tutto, canzone molto ritmata che fa un elenco di tutte le futilità che fanno parte della nostra vita e di cui non sento più il bisogno: il rumore, le spiagge assolate, la superficialità del web. Al posto di insultarci virtualmente, piuttosto amiamoci veramente”.

