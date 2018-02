GLORY - UOMINI DI GLORIA/ Su Rai Movie il film con Matthew Broderick (oggi, 24 febbraio 2018)

Glory - Uomini di gloria, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast: Matthew Broderick, Denzel Washington e Morgan Freeman, alla regia Edward Zwick.

24 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MATTHEW BODERICK

Il film Glory - Uomini di gloria va in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 febbraio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata curata alla regia da Edward Zwick ed è stata interpretata da Matthew Broderick, Denzel Washington, Cary Elwes, Morgan Freeman, Cliff De Young, Jihmi Kennedy e Andre Braugher. Le musiche sono state curate da James Horner, compositore americano autore di colonne sonore di film molti famosi come In cerca di Bobby Fischer, Il rapporto Pellican, Pagemaster - L'avventura meravigliosa, Tutti gli uomini del re e Il principe del deserto. L'intera trama ha tratto ispirazione da alcune lettere scritte da Robert Gould Shaw, attivista durante la guerra di secessione americana, e dai romanzi di Lincoln Kirstein e Peter Burchard. La sceneggiatura è stata poi rielaborata da Kevin Jarre, sceneggiatore statunitense che ha ricevuto una nomination ai Golden Globe proprio grazie a Glory - Uomini di gloria. Con un budget che ha sfiorato i 18 milioni di dollari, Glory - Uomini di gloria è riuscito ad incassarne poco più di 26. Nonostante il pubblico non abbia particolarmente premiato il film, i critici statunitensi hanno al contrario elogiato il lavoro svolto da Edward Zwick ed il resto dei suoi collaboratori. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GLORY - UOMINI DI GLORIA, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è Robert Gould Shaw, soldato americano che nel corso della guerra di secessione americana si distinse per tenacia e coraggio. Dopo aver riportato lievi ferite nel corso del conflitto viene congedato e rimandato a casa per potersi curare in maniera adeguata. Dopo alcuni mesi Robert riesce e rimettersi del tutto e i vertici dell'esercito unionista gli affidano un compito molto delicato che rimarrà per sempre impresso nella storia americana. L'uomo deve infatti sottoporre ad un intenso addestramento un gruppo di militari composto interamente da uomini di colore. Il gruppo, in un primo momento vittima di ripicche e scherzi goliardici, dimostrerà sul campo il proprio valore combattendo nella battaglia di Fort Wagner. Non torneranno vittoriosi dallo scontro ma il loro coraggio rimarrà impresso nella memoria storica degli Stati Uniti.

