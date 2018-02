Gino e Lina, C'è posta per te/ Emiliano non accetta la nuova moglie di suo padre

A C'è posta per te, una storia di dissapori famigliari. Lina è la seconda moglie di Gino, che i figli Emiliano e Rosy non hanno mai accettato del tutto.

24 febbraio 2018 Rossella Pastore

C'è posta per te, la rabbia di Emiliano

Il fattorino di C'è posta per te consegna una doppia lettera a Emiliano e Rosy. I due accettano l'invito, che reca la firma di papà Gino. Ancora non lo sanno: il mittente, oltre a Gino, è la nuova moglie di quest'ultimo. Solita dinamica del programma: la busta si apre, e i due scoppiano in lacrime. Il motivo scatenante è la sola vista di Gino: "Emiliano", inizia lui, "non so se ce la faccio a parlare". "So che la morte della mamma è stata dura, così come lo è stata per tutti. Non hai accettato Lina, dal primo giorno, e questo mi fa male". La domanda (retorica) è una sola: "Perché non mi hai più chiamato?". "Io ti voglio bene, e sempre te ne vorrò. Non sono sicuro che questo bene sia corrisposto: vorrei che me lo ricordassi, qualche volta".

L'ASTIO DI EMILIANO

Per Gino, aver trovato Lina è stata una fortuna: "Cerchiamo di riavvicinarci", implora. "Vi prego di accettare Lina, perché è anche grazie a lei se io non soffro più". La morte della mamma è stata un duro colpo per tutti: "Lei diceva che non ce l'avrei fatta, e aveva ragione: è grazie a Lina se sono ancora qui". Tocca a Barbara: "Non posso più andare avanti così: vi ho sempre trattato da figli, ma adesso è come se non lo foste più". L'allontanamento è stato terribile, per Gino e per Lina. "Amo vostro padre, e cerco di fare qualunque cosa per farlo stare bene". Emiliano scuote la testa: "Non riesco. Mio padre va bene, ma lei no". Il tono è risoluto: "Sia lui che lei hanno provato più volte, a riavvicinarsi. Ma fin quando ci sarà lei non riuscirò a far finta di niente". Non la chiama per nome, quella che è - di fatto - la sua matrigna. "Per me, lei non esiste".

LE SCUSE

Emiliano ha un grande rimpianto: "Ho litigato con mia madre, poco prima che morisse". Obiezione da parte di Maria: "Cosa c'entra?". La domanda è lecita, ed Emiliano ha la risposta pronta: "Non vorrei fare lo stesso con mio padre". Nonostante ciò, proprio non riesce: "E' più forte di me. Queste cose non si possono forzare". Poi chiede: "Stringete l'inquadratura: non ce la faccio a vederlo con lei". E' come se imputasse a Lina la mancanza della mamma: "Non è così. E' solo che voleva prenderne il posto, e questo non mi sta bene". Rosy si accoda: "Papà mette Lina al primo posto. Dopo, veniamo noi". Nonostante tutto, è decisa ad aprire la busta. Quanto a Emiliano, non c'è verso di convincerlo. Per ora: "Papà deve capire che ha un figlio testone: da qualcuno avrò pur preso". Poi si rivolge a Maria: "Apriamo la busta". Tutto è bene quel che finisce bene.

