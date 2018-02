IRAMA/ Amici 17, il cantante a rischio eliminazione dopo la sconfitta del Fuoco

Irama, Amici 17: il cantante è a rischio eliminazione dopo la sconfitta della squadra del Fuoco avvenuta durante l'ultimo speciale del sabato andato in onda.

Irama, uno degli allievi della diciassettesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, è a rischio eliminazione. Nell'ultimo speciae del sabato andato in onda lo scorso 17 febbraio, infatti, Irama, per quanto riguardava il canto, e Vittorio, per quanto riguardava la danza, erano stati i nomi indicati in caso di sconfitta della loro squadra, quella del Fuoco. La squadra del Ferro ha vinto l'ultima sfida a squadra con il risultato finale di 2-0 e, quindi, Irama deve affrontare la proposta di eliminazione. Il nome di Irama è stato proposto da Rudy Zerbi che ha motivato la decisione con questa dichiarazione: "E' giusto che tutti i ragazzi si confrontino con le realtà che questa scuola mette a disposizione". Dopo un confronto tra Rudy Zerbi ed Einar, però, quest'ultimo aveva deciso di rinunciare all'immunità, che gli era garantita grazie al primo posto ottenuto nella classifica di gradimento del pubblico, e chiedere alla produzione di andare in sfida al posto di Irama. Sarà, però, quest'ultimo ad affrontare la proposta di eliminazione.

IRAMA CONTRO ALESSANDRO DEI THE JAB E ZIC

Irama è stato uno dei protagonisti dello speciale del sabato andato in onda lo scorso 17 febbraio anche per il fatto di aver visto un filmato riguardante Alessandro dei The Jab e Zic che parlano di lui, alle sue spalle. Zic, parlando con Alessandro, che inizialmente aveva dato ragione ad Irama quando quest'ultimo accusò Zic di non essere un uomo per aver fatto la lista di tutti gli allievi che, secondo lui, avevano stonato, ha parlato di Irama con queste insinuazioni: "A me danno fastidio le persone come lui che mandano sempre l’acqua al proprio mulino". Irama ha ascoltato queste parole, prima di sfidarsi proprio con i The Jab. Per la cronaca, la sfida è stata vinta da Irama. Ricordiamo anche che Irama è uno dei preferiti di Paola Turci, una delle insegnanti di canto di quest'edizione di Amici. Quando Irama ha fatto il proprio ingresso nella scuola di Amici, la cantautrice romana ha accolto il suo ingresso con queste parole: "Ha una sua poetica, arriva e secondo me può essere anche un grande stimolo per qualcuno del gruppo. Per me è proprio un sì".

