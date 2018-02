Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei gelosa di Marco Ferri? La confessione e l'indiscrezione su Max Biaggi

Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei è gelosa di Marco Ferri? La discussione con Paola Di Benedetto accende il dubbio. Intanto spunta l'indiscrezione su Max Biaggi...

24 febbraio 2018 Anna Montesano

Bianca Atzei, Isola dei Famosi 2018

Gli animi continuano a scaldarsi tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. Non c'è più la divisione in due isole per i naufraghi che, da martedì, vivono tutti insieme su Playa Uva. E se questa novità da una parte ha reso possibile il nascere di nuove amicizie, dall'altra ha scatenato molti dissapori e il venire a galla di verità finora celate. È il caso di Elena Morali, che sta sollevando molti dissapori tra le donne e, in particolar modo, tra Bianca Atzei e Paola Di Benedetto. È proprio nella discussione tra le due donne che si parla di una presunta gelosia che la Atzei proverebbe nei confronti di Marco Ferri. “Elena mi ha detto delle cose che le avete detto cioè che io vi guardavo male quando vi avvicinavate a Marco, perchè io sono gelosa e perchè a me piace Marco, e che tu le hai detto la stessa identica cosa ma riferita a Francesco” dichiara la Atzei a Paola, che conferma la versione.

Max Biaggi all'Isola per Bianca Atzei? No, ecco perchè

Intanto rimane il dubbio: Bianca Atzei ha davvero un debole per Marco Ferri? Un dettaglio che, finora, non è mai parso evidente visto che si è anzi parlato di un feeling speciale tra la cantante e Filippo Nardi che ha lasciato l'Isola martedì scorso. E c'è chi invece sperava che, proprio all'Isola dei Famosi, ci sarebbe stato il ricongiungimento tra la Atzei e il suo ex fidanzato Max Biaggi. Gli ultimi gossip lo vogliono invece con un nuovo amore al suo fianco, la bella Michelle Carpente. Eppure, come svela una delle 'dandolate' del settimanale Oggi, gli autori dell'Isola dei Famosi erano pronti al colpo di scena: "Michelle Carpente, 29, attrice romana, è la nuova fidanzata di Max Biaggi, 46. - si legge sul noto settimanale - E pensare che solo pochi giorni fa i vertici Mediaset avevano tentato di convincere l’ex pilota a sbarcare all¹Isola dei famosi per chiarirsi con la sua ex, la naufraga Bianca Atzei, 30.."

