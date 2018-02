KUNG FU PANDA/ Su Italia 1 il film d'animazione di Mark Osborne e John Stevenson (oggi, 24 febbraio 2018)

Kung fu Panda, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast i doppiatori: Fabio Volo e Dustin Hoffman, alla regia Mark Osborne. Il dettaglio.

24 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA MARK OSBORNE

Il film d'animazione Kung fu Panda va in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018, alle ore 21.10. Si tratta di uno dei cartoni animati più amati degli ultimi anni dal pubblico di grandi e piccini di tutto il mondo. La pellicola è stata diretta nel 2008 da Mark Osborne, noto anche per aver diretto la trasposizione cinematografica de Il piccolo principe del 2015, e John Stevenson. Kung fu Panda è il primo capitolo della saga dedicata al panda più famoso del mondo. Nella versione italiana il personaggio protagonista di Po è doppiato da Fabio Volo, attore, conduttore radiofonico e scrittore italiano. In quella originale invece, Po è stato doppiato dall'attore comico americano Jack Black ed il resto del cast di doppiatori è ricco di grandi nomi del cinema statunitense come Dustin Hoffman, Angelina Jolie e Jackie Chan. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

KUNG FU PANDA, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Po è un tenero panda che lavora nel ristorante di famiglia assieme a suo padre Ping. Quest'ultimo desidera ardentemente che può prosegua la sua attività ma il panda, in gran segreto, aspira di divenire un maestro di kung fu. Nel frattempo, per una serie di strane circostanze e coincidenze, Po viene nominato Guerriero Dragone del villaggio, una carica molto importante che viene affidata ai grandi maestri di kung fu. Intanto il pericoloso Tai Lung riesce ad evadere dalla struttura detentiva in cui era rinchiuso. Nessuno riesce a fermarlo, nemmeno alcuni dei maestri kung fu più forti del villaggio. E così sarà proprio Po a dover affrontare il terribile nemico. Il maestro Shifu, con grande riluttanza, è così costretto ad addestrare Po che, col passare del tempo, si dimostra all'altezza del suo ruolo. Ma riuscirà davvero a frenare l'avanzata di Tai Lung quando questi raggiungerà il villaggio per sfidare Shifu?

