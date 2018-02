L' ULTIMA PORTA/ Su Iris il film con Andy Garcia (oggi, 24 febbraio 2018)

L'ultima porta - The Lazarus Child, il film in onda su Iris oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast: Andy García e Frances O'Connor, alla regia Graham Theakston.

24 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST ANDY GARCIA

Il film L'ultima porta - The Lazarus Child va in onda su Iris oggi, sabato 24 febbraio 2018, alle ore 23.40. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 2005 da Graham Theakston e interpretata da Andy García, Frances O'Connor, Angela Bassett, Harry Edend e Geraldine McEwan. La trama del film è interamente tratta dall'omonima opera romanzata da Robert Mawson e diretta da un regista all'esordio su un set cinematografico, in quanto specializzato nella direzione di film e serie televisive. Il risultato finale non è stato per nulla entusiasmante, con un film che non ha colpito positivamente sia il pubblico che la critica. Tra i produttori che hanno dato vita a L'ultima porta - The Lazarus Child, spicca il nome di Ciro Dammicco, produttore italiano che ha lavorato a lungo in Mediaset e che ha prodotto diversi film statunitensi. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L' ULTIMA PORTA - THE LAZARUS CHILD, LA TRAMA DEL FILM

La piccola Frankie Heywood viene coinvolta in un tragico incidente e riporta gravi lesioni interne che le inducono uno stato di coma permanente. Suo fratello Ben, che ha assistito al tragico avvenimento, rimane profondamente colpito da quando accaduto sprofondando in un terribile stato depressivo. Ben inizia ad avere strane visioni in cui sua sorella Frankie si palesa sotto forma di entità spettrale. Nel frattempo i suoi genitori decidono di mettere in pratica l'ennesimo tentativo per cercare di riportare indietro la loro piccola Frankie. E così decidono di affidarsi ai metodi borde line della neurologa Elisabeth Chase, in grado di porre in essere una terapia molto particolare con l'aiuto di Ben. I genitori di Frankie, pur di riabbracciare la loro figlia, saranno disposti a mettere a repentaglio la vita di Ben?

