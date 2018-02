Lella Costa/ "Incantare e divertire il pubblico è il mio mestiere" (Le parole della settimana)

Lella Costa questa sera sarà ospite su Rai Tre nel talk show condotto da Massimo Gramellini. Info, anticipazioni e news della puntata (Le parole della settimana)

24 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Massimo Gramellini a "Le parole della settimana"

Lella Costa questa sera parlerà di tv, spettacolo e cultura nel corso del consueto appuntamento di "Le parole della settimana", celebre format in onda su Rai Tre condotto da Massimo Gramellini. L'attrice e doppiatrice, infatti, avrà la possibilità di discutere assieme agli altri ospiti del talk show degli aspetti più interessanti della settimana appena trascorsa, parlando inoltre delle sue ultime tournée teatrali in lungo e in largo per il nostro paese. Di recente, Lella costa è stata la protagonista, assieme a Marco Baliani, di "Human", uno spettacolo teatrale nel quale i due attori raccontano lo spaesamento che accomuna tutti gli esseri umani. Nell'esprimere i punti fondamentali della loro opera, i due protagonisti hanno rivelato di avere come fine ultimo quello di spiazzare il telespettatore assediando la sua mente di domande, senza dimenticare il dovere di incantarlo e divertirlo che, così come hanno ammesso ai microfoni di umbria 24, "è il nostro mestiere".

IL TEATRO, IL CINEMA E IL MONDO DELLA TV

Lella Costa, classe 1952, è una scrittrice e doppiatrice italiana. Celebre per i suoi monologhi teatrali, vanta anche una sfavillante carriera sul piccolo schermo, dove grazie alla sua voce ha collaborato alla realizzazione di numerose pellicole di animazione e non solo. Per il cinema ricordiamo soprattutto "Manuale d'amore 3" del 2011, "La donna della mia vita" del 2010 e "Zero - L'inchiesta sull'11 settembre" del 2007, ma è nota anche per aver prestato la sua voce ad alcuni fra i personaggi più celebri del mondo del piccolo schermo. Nei film d'animazione, ricordiamo soprattutto "La freccia rossa" e "Magica Emi", mentre per la tv ha doppiato i protagonisti presenti in "Sentieri", "Tre cuori in affitto" e "Lois e Clark". Fra i numerosi spettacoli teatrali nei quali è stata protagonista ricordiamo invece "Human" del 2016, "Amleto" nel 2007 e "Traviata, l'intelligenza del cuore" nel 2003, spettacolo tratto dall'omonimo dramma verdiano.

