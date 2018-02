Lupin III - Il sigillo di sangue, la sirena dell'eternità/ Su Italia 1 il film d'animazione (oggi 24 febbraio)

Lupin III - Il sigillo di sangue, la sirena dell'eternità, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast: Alessandro D'Errico, alla regia Teiichi Takiguchi.

24 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione Lupin III - Il sigillo di sangue, la sirena dell'eternità va in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018, alle ore 23,00. La pellicola d'animazione è stata diretta nel 2010 da Teiichi Takiguchi e rappresenta in ventiduesimo capitolo della saga dedicata a Lupin III. Trasmesso in Giappone nel dicembre del 2011, nel nostro Paese è approdato su Italia 1 nell'ottobre del 2016. È il sequel di Lupin III - L'ultimo colpo ed il prequel di Lupin III - La pagina segreta di Marco Polo. Il cast di attori che hanno doppiato i personaggi principali della storia nella versione è rimasto sostanzialmente invariato anche in Lupin III - Il sigillo di sangue, la sirena dell'eternità, con Alessandro D'Errico che ha nuovamente prestato la voce a Daisuke Jigen. Alessandro D'Errico è un noto doppiatore oltre che conduttore radiofonico ormai doppiatore ufficiale di Jigen. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LUPIN III: IL SIGILLO DI SANGUE, LA SIRENA DELL'ETERNITÀ, LA TRAMA DEL FILM

Toudou Masae, una donna affascinante e dal fare misterioso, ordina a Lupin III di impossessarsi di un prezioso manufatto che un certo Himuro sta tentando di vendere al miglior offerente. Lupin in un primo momento decide di non accettare la proposta ma cambia immediatamente idea quando scopre che Toudou ha rapito Fujiko. Assieme alla sua banda, quindi, il ladro accetta la sfida e riesce a rubare il gioiello, per poi scoprire che si tratta in realtà di un clamoroso falso. Poco dopo la Toudou viene trovata morta. Ad assassinarla è Kageura braccio destro di Himuro. Quest'ultimo ha infatti ingannato Lupin, mentre il gioiello noto come Scaglia della Sirena è ancora in suo possesso. Il grande potere del manufatto risiede in un'antica leggenda secondo cui riunendo la scaglia della sirena con un altro prezioso gioiello si paleserà il famoso tesoro di Yaobikuni. Nel frattempo Lupin fa la conoscenza della piccola Maki che gli offre il suo aiuto per recuperare il gioiello. La bimba, infatti, riesce con successo a penetrare nel covo di Himuro dove è custodita la scaglia della sirena.

