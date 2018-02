MONICA LEOFFREDI / Il drammatico racconto della conduttrice: "Ho dovuto operarmi per un tumore alla pelle"

Monica Leoffredi ha raccontato a Porta a Porta la sua drammatica scoperta avvenuta diversi anni fa: da un neo, apprese di avere un tumore maligno alla pelle.

24 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Monica Leoffredi

Monica Leoffredi, ospite di Bruno Vespa a 'Porta a porta' ha raccontato la sua drammatica esperienza risalente al 2012, quando le fu diagnosticato un tumore alla pelle. Fu una scoperta terribile ma che fortunatamente si risolse nel migliore dei modi, anche grazie alla buona prevenzione. Tutto ebbe inizio durante la gravidanza, quando la conduttrice si riempì di nei, come accade a molte donne nelle stesse condizioni. Dopo il parto, il marito insistette con lei affinché si rivolgesse ad un medico per la mappatura dei nei e, nonostante l'esitazione iniziale, lei accettò il consiglio. Fu allora che capì di non avere molto tempo a disposizione. Il medico le disse: "Da quest'occhiata ha visto un neo microscopico all'addome e mi ha chiesto ‘da quanto ce l'ha?’. Io ho risposto: ‘Non ne ho idea’, è anche uno dei più piccoli che avevo…. La dottoressa: ‘Domani deve essere subito operata’. Ho risposto: ‘Impossibile, sto allattando, non ci penso proprio’. Lei: ‘No, non è una cosa che può scegliere… e comunque le faccio firmare un foglio che, se non va a toglierlo domani o rapidamente, è sua responsabilità".

Monica Loffredi e la scoperta del tumore alla pelle

Da allora gli eventi per Monica Loffredi andarono molto velocemente e portarono all'amara scoperta. La conduttrice, infatti, apprese dall'esito dell'autopsia di doversi operare a causa della presenza di un melanoma: "Pensavo di sbrigarmi in 15 minuti ma non me lo portavano mai… Sono arrivati tre medici in un salottino e mi hanno detto 'Non è in pericolo di vita, però si deve rioperare subito domani, valutiamo se poi fare la chemio ma il suo è un tumore maligno e va subito rioperata per allargare i margini'". Fu un momento difficile ed ebbe bisogno di un paio di giorni per accettare la notizia: fortunatamente però tutto finì nel migliore dei modi. L'operazione ebbe un esito positivo e non fu necessario procedere con la chemioterapia. La conduttrice da allora si è sottoposta ad esami periodici, che si sono sempre conclusi nel migliore dei modi.

