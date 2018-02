Maria De Filippi/ Amici 17 non decolla, talento cercasi! Tommassini la chiave?

Maria De Filippi in crisi? La nuova edizione di Amici fa fatica a decollare e la conduttrice di Canale 5 sembra aver messo l'esclusiva sui protagonisti dei suoi programmi.

Maria De Filippi

Il trono di Maria De Filippi è sempre più traballante: il suo Amici 17 non sembra andare come dovrebbe. Il talent musicale di Canale 5 ha registrato negli anni un forte successo e sfornato artisti che sono riusciti a conquistarsi in alcuni casi anche uno spazio al Festival di Sanremo. Eppure dopo quasi 20 anni di messa in onda e di monopolio, Queen Mary sembra subire un brutto calo degli ascolti. Da brava Regina del piccolo schermo ha adottato subito una strategia vincente, accettando la richiesta di Luca Tommassini di entrare a far parte della sua scuderia e richiamare all'ovile Giovanni Caccamo, attuale coach della scuola. Due cavalli vincenti che, secondo le malelingue, hanno il sapore di una richiesta d'aiuto disperata. L'enfant prodige dello spettacolo, come spesso viene definito Luca Tommassini, sarà presente come ospite di Verissimo nella puntata di questo pomeriggio, sabato 24 febbraio 2018, in cui parlerà di questa sua nuova esperienza. Entrare nelle grazie di Maria De Filippi non è stata di certo un'impresa difficile ed in molti sui social si sono chiesti come mai la padrona di casa non abbia fatto prima questo passo. Un punto a suo favore, di certo, che unito a Giovanni Caccamo preannuncia un serale di Amici 17 davvero esplosivo.

Rivalità con Barbara D'Urso?

I programmi di Maria De Filippi si fondano su una formula vincente: le emozioni. Da Uomini e Donne ad Amici fino a C'è posta per te, la Regina del piccolo schermo di Canale 5 conosce bene il pubblico italiano e come entrare nelle casa di diverse generazioni. Eppure mentre i telespettatori la osannano, sembra che l'umore nel dietro le quinte di casa Mediaset sia del tutto diverso. Ad alimentare le voci Trash Italiano, che al fianco del settimanale Chi ha parlato di un possibile attrito annoso fra la De Filippi e Barbara d'Urso. Le due icone della rete del biscione sarebbero in aperto contrasto, anche se negli anni non è mai trapelato nulla a riguardo: il gossip è alimentato dall'assenza dei protagonisti del programmi di Queen Mary nel salotto di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Sembra infatti che la De Filippi abbia imposto uno stop assoluto ai suoi ragazzi sulla partecipazione ai programmi della D’Urso, tanto che è impossibile riuscire a vederli fra gli ospiti. Andrea Damante e Giulia De Lellis sono di certo fra questi, così come Gemma Galgani, Giorgio Manetti e tanti altri ancora. Insomma sembra che Queen Mary non voglia cedere le proprie perle ai salotti altrui, preferendo salvaguardare i suoi protetti dalle insidie degli opinionisti della rivale. Il settimanale di Alfonso Signorini ha collegato questo particolare evento alla verve delle 'spalle' della D’Urso, anche se rimane un altro mistero da risolvere. Fra i tanti personaggi a cui sarebbe stato imposto il veto ci sarebbero infatti anche Luca Onestini e Francesco Monte, sottolineati da Il Mattino, che in realtà hanno partecipato più volte sia in collegamento che in studio ai format di Barbara: qual è la verità?

