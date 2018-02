Michelle Hunziker/ "Io e Tomaso abbiamo aperto il cantiere per il nostro prossimo figlio" (Verissimo)

Michelle Hunziker questo pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: dal sogno del quarto figlio alla conduzione del nuovo programma Scommettiamo che.

24 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Michelle Hunziker e Silvia Toffanin a Verissimo

Grandi progetti per Michelle Hunziker sia per la sua vita privata che per il lavoro. Se, da una parte, spera di poter diventare presto mamma per la quarta volta, magari di un maschietto, dal punto di vista lavorativo, reduce dal grande successo ottenuto al Festival di Sanremo 2018, sta per tornare in onda con il remake di Scommettiamo che. La bionda showgirl lo ha confessato ai microfoni di Verissimo e a breve dovrebbe partire il lavoro per la nuova edizione di un programma storico della televisione italiana. Come ha spiegato Stefano Orsucci a Il Messaggero, nella nuova edizione di Scommettiamo che “ci saranno anche due o più vip a scommettere e anch’essi saranno puniti, in caso di sconfitta. Una volta dovevano fare una doccia, ora stiamo pensando a qualcosa di più. Qualcosa che sonoramente li metta alla berlina”. Michelle Hunziker, dunque, non si ferma un attimo. Dopo aver travolto con la sua energia il pubblico di Sanremo, è pronta a fare lo stesso con quello di canale 5. Per lei, dunque, è in arrivo l’ennesimo successo?

PRESTO IN TV CON IL REMAKE DI "SCOMMETTIAMO CHE?"

Ospite di Silvia Toffanin per il consueto appuntamento di Verissimo, Michelle Hunziker parlerà anche dei suoi prossimi progetti su Canale 5, che la vedranno impegnata nel remake del vecchi format dal titolo "Scommettiamo che...?". "Sì abbiamo aperto il cantiere. Tra poco inizieremo con le prime riunioni", ammetterà la conduttrice nel corso dell'intervista, rivelando inoltre alcuni dettagli ancora poco noti sulla realizzazione dello show. Il programma, completamente rinnovato rispetto alle edizioni che in passato hanno riscontrato un ampio successo, si chiamerà semplicemente "Scommettiamo" e sarà condotto interamente da Michelle Hunziker, probabilmente affiancata da un inviato. "Al Festival ha dimostrato di essere in grado di tenere il palco. È molto fresca, carina, parla tutte le lingue e con gli ospiti internazionali è perfetta", ha ammesso di recente Stefano Orsucci, direttore dell'ufficio creativo della Magnolia che raggiunto da il Messaggero ha sottolineato il recente successo sanremese della conduttrice: "Non ci sono molte donne duttili che reggono il palco da sole in Italia".

FIGLIO IN ARRIVO CON TOMASO TRUSSARDI?

Ospite di Verissimo, la conduttrice parlerà del suo proposito di diventare nuovamente madre, per quella che potrebbe essere la sua quarta gravidanza dopo Aurora (oggi 21 enne), Celeste e Sole: "Io e Tomaso abbiamo aperto il cantiere per il nostro prossimo figlio. Il desiderio di diventare ancora mamma c’è, c’è anche quello di diventare tra un po’ pure nonna". Nelle sue parole, infatti, Michelle Hunziker ha ammesso di essere pronta a una eventuale gravidanza della sua prima figlia, nata dal legame con Eros Ramazzotti, la quale ormai da tempo è impegnata in una relazione stabile: "Io all’età di Aurora ero già mamma". Questo e tanto altro nella puntata di Verissimo in onda oggi pomeriggio su Canale 5.

