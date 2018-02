Milly Carlucci/ Conto alla rovescia per Ballando con le Stelle On The Road (Sabato Italiano)

Milly Carlucci a Sabato Italiano per presentare la nuova edizione di Ballando con le Stelle e di On The Road, la sua versione 'Nip" in fascia pomeridiana.

Milly Carlucci si avvicina a passo spedito verso il debutto di Ballando con le stelle on the road, il daily del talent di ballo che la vedrà impegnata nel pomeriggio di Rai 1 dal prossimo 26 febbraio 2018. Quattro appuntamenti che la vedranno impegnata nella selezione di 53 concorrenti, fra singoli, gruppi e coppie, già scelti grazie alla prima scrematura e che la porteranno infine ad individuare otto specialisti del ballo che potranno partecipare alla versione nip del talent in prima serata. Anche quest'anno, Ballando con le stelle si concentrerà infatti non solo sulla gara fra i vip, ma anche fra i volti meno noti che si sfideranno in parallelo in un torneo a parte. Milly Carlucci sarà invece ospite questo pomeriggio di Sabato Italiano, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Sarà in questa occasione che la Regina indiscussa dello show su pista presenterà le novità della nuova edizione. Al suo fianco troveremo ancora i ballerini professionisti che hanno fatto la storia del programma, da Stefano Oradei a Raimondo Todaro, fino a Veera Kinnunen. Presenze importanti per lo show della Carlucci, che in tanti anni di messa in onda si sono uniti in coppia a diversi vip per insegnare passi e coreografie che continuano ad affascinare il pubblico italiano.

Milly Carlucci, shock e polemiche per la morte di Bibi Ballandi

Non è trascorso molto tempo dalla morte di Bibi Ballandi, il noto produttore e caro amico di Milly Carlucci. Quest'ultima ha scoperto tra l'altro la sua scomparsa in diretta tv, mentre si trovava ad Uno Mattina per parlare di Ballando con le stelle. La conduttrice ha accolto la notizia con grande sconforto, persino incredula di essere stata informata dell'evento di fronte alle telecamere del programma. Anche per questo i telespettatori si sono lanciati in numerose contestazioni sui social, sottolineando come la produzione del programma Rai non abbia esitato a passare sopra i sentimenti della Carlucci, che con Ballandi ha condiviso tanti anni di successi. Il produttore è infatti il creatore di Ballando con le stelle e di altri programmi di successo, dagli one man show di Fiorello fino ai format con Gianni Morandi, senza dimenticare la fondazione della Bandiera Gialla, la discoteca di Rimini rinomata negli anni Ottanta. Al dispiacere dei fan per la modalità scelta da Uno Mattina si è inoltre unito lo sconforto della stessa Carlucci, manifestato tramite il proprio staff, come sottolinea Il Corriere della Sera.

