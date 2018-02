NAIKE RIVELLI / Attacca Eva Henger e Barbara d'Urso: "Abbasso il finto giornalismo e gli untori"

Naike Rivelli si è espressa duramente su Instagram, dicendo la sua contro Eva Henger e Barbara d'Urso e schierandosi apertamente dalla parte di Magnolia.

24 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Naike Rivelli è intervenuta per dire la sua riguardo quando accaduto a L'Isola dei famosi 2018, chiamando in causa l'ormai celebre 'canna -gate'. In alcuni post pubblicati su Instagram, infatti, la figlia di Ornella Muti ha criticato duramente sia il salotto di Barbara d'Urso, da lei considerato un programma di finto giornalismo, sia Eva Henger, che a suo avviso sta continuando a portare avanti la questione solo per apparire in televisione. Ma andiamo per ordine, a partire da alcune dichiarazioni che l'attrice ha scritto nei social network a pochi minuti dall'inizio di Pomeriggio Cinque, trasmissione che ancora una volta si sarebbe dedicata alla querelle tra Francesco Monte ed Eva Henger, relativa all'uso di droga a L'Isola dei famosi 2018. La Rivelli ha quindi voluto precisare: "Testate Giornalistiche in tv e conduttrici che non frequenterò mai più! Aveva ragione la mamma quando mi diceva che in certe trasmissioni è meglio non andare! La mamma ha sempre ragione".

Naike Rivelli difende Alessia Marcuzzi e la produzione Magnolia

L'attacco di Naike Rivelli contro Eva Henger e Barbara d'Urso prosegue con il ricordo della sua esperienza a Pechino Express, il programma di Magnolia al quale aveva partecipato anche se non era riuscita ad arrivare fino in fondo a causa di alcuni problemi di salute. In tale circostanza, la figlia di Ornella Muti era stata supportata nella sua decisione di abbandonare e anche il suo compagno Andrea Facchinetti non era stato vittima di alcuna ripercussione da parte della produzione. La domanda dell'attrice è dunque inevitabile: se con lei Magnolia è stata tanto comprensiva, com'è possibile che ora tutto sia cambiato all'interno de L'Isola dei famosi? La sua risposta chiarisce ogni dubbi e l'attrice l'affida ad un altro post su Instagram: "Se io, Naike Rivelli, riesco ad uscire in sordina da un reality, perché altri devono fare caos mediatico solo per apparire quotidianamente in ogni programma così detto “giornalistico” in tv? (...) Un abbraccio a Alessia e a Magnolia, abbasso il finto giornalismo e gli untori".

