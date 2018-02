NICOLA SAVINO A TV TALK/ Da Quelli che il calcio ai Mondiali 2018 con la Gialappa’s Band

Nicola Savino nel pomeriggio è ospite a Tv Talk. A marzo sarà la voce del coniglio Peter nella pellicola Peter Rabbit e poi condurrà uno speciale sui Mondiali con la Gialappa’s Band.

24 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Nicola Savino a Tv Talk

Il conduttore televisivo Nicola Savino ha appena concluso la sua esperienza con il programma televisivo di Italia 1 90 Special, in cui veniva celebrato il decennio degli anni Novanta ripercorrendone volti, musica, film, cartoon, format tv e molto altro, ma per lui le esperienze lavorative a Mediaset non sono terminate. Oltre a rimanere ben saldo a Le iene come conduttore della domenica insieme a Nadia Toffa, si era fatto il suo nome affiancandolo a quello di Michelle Hunziker nella conduzione di Scommettiamo in onda a partire dal prossimo Aprile su Canale 5, nome che è poi è stato sostituito con quello di Gerry Scotti. Cosa da poco visto che in estate Nicola Savino è stato scelto per il nuovo programma sui Mondiali di Calcio. Per Nicola Savino un ritorno alle origini e perché no al suo primo amore, il calcio, visto che era stato conduttore per tre anni di Quelli che il calcio in onda su Rai 2.

NICOLA SAVINO ALLA CONDUZIONE DI UN PROGRAMMA SUI MONDIALI DI CALCIO

Ad affiancare Savino in questo speciale impegno ci sarà la Gialappa’s Band che di fatto gli permetterebbe proprio di ricompattare il gruppo di Quelli che il calcio. Un programma che quindi dovrebbe partire giovedì 14 giugno e concludersi domenica 15 luglio e nel quale si andranno a commentare in stile ironico e paradossale le varie partite che si disputeranno nei Mondiali di Calcio, a cui però la nostra nazionale non parteciperà dopo la sonora sconfitta ai Playoff con la Svezia. Naturalmente nel corso delle prossime settimane saranno rivelati ulteriori dettagli riguardo la nuova trasmissione nella quale un ruolo importante come detto l’avrà la Gialappa’s Band ora impegnata con la tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi per il loro immancabile Mai dire Isola. Inoltre questi ultimi prima dell’esperienza al fianco di Savino potrebbero condurre un nuovo programma insieme al Mago Forest ed un volto femminile non ancora svelato.

NICOLA SAVINO E LA SUA ESPERIENZA DI DOPPIAGGIO

Per Nicola Savino però le soddisfazioni lavorative non sono finite qua. Infatti dal 22 marzo sarà nelle migliori sale italiane nella pellicola diretta da Will Gluck ed ispirata alle opere di Beatrix Potter, Peter Rabbit. In realtà però Nicola Savino sarà la voce italiana del coniglio Peter. Peter Rabbit è l’eroe dispettoso e allo stesso tempo audace che ha affascinato numerose generazioni lettori, che ora lo possono vedere al cinema protagonista di una commedia irriverente e grintosa. Tutta la storia si basa sull’eterna ostilità tra Peter e Mr. McGregor che si intensifica maggiormente quando entrambi arrivano a contendersi l’affetto per la loro vicina di casa, una ragazza adorabile che ama molto gli animali. Ebbene Nicola Savino presterà proprio la sua voce a questa simpatica commedia. Nell’annunciare questo suo ruolo, Nicola Savino ha spiegato: “Peter è super divertente, una specie di teppistello, è un coniglio determinato con una banda di squinternati al seguito però è molto carismatico. Questo film è una grande magia”. Ha quindi confessato che si tratta del suo primo film in cui doppia il protagonista e quindi è molto emozionato per l’uscita.

© Riproduzione Riservata.