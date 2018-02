Non c'è più religione/ Su Rai 1 il film con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro (oggi, 24 febbraio 2018)

Non c'è più religione, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast: Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, Nabiha Akkari e Alessandro Gassmann. Il dettaglio della trama.

24 febbraio 2018

Il film in prima serata su Rai 1

NEL CAST ANGELA FINOCCHIARO E CLAUDIO BISIO

Il film Non c'è più religione va in onda su Rai 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una commedia che è stata realizzata nel 2016 per la regia di Luca Miniero, che ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura della pellicola. Gli interpreti principali che fanno parte del cast sono Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, Nabiha Akkari e Alessandro Gassmann. Nel cast compare anche il cabarettista siciliano Giovanni Cacioppo che recita un ruolo minore. Luca Miniero è lo stesso regista che ha diretto la coppia di attori Bisio-Finocchiaro nel film "Benvenuti al sud" del 2010 e poi nel sequel del 2012 intitolato "Benvenuti al Nord". Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

NON C'È PIÙ RELIGIONE, LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata in Italia, precisamente in una isoletta del mar Mediterraneo che si chiama Porto Buio. Ormai gli abitanti nativi dell'isola sono in minoranza rispetto ai magrebini che da qualche anno popolano questo piccolo territorio e che non sono mai stati accettati veramente. Come ogni anno, in vista delle festività natalizie, don Mario, il parroco della chiesa locale, deve organizzare il presepio vivente come vuole la tradizione. Chi ha interpretato il Bambinello negli ultimi anni ormai è cresciuto, la barba che spunta sul suo viso ne è la prova evidente. Si rende quindi necessario cercare un nuovo giovane pargolo che possa coprire il ruolo del Bambinello. Non è impresa facile, a Porto Buio non si festeggia una nascita da molto tempo e quindi è quasi impossibile trovare la persona adatta allo scopo. A farsi carico del problema, oltre al parroco, è il nuovo sindaco del paese, Cecco (Claudio Bisio). Questi, dopo aver riflettuto a lungo, decide che l'unico modo per realizzare il presepio tanto atteso è quello di trovare il nuovo Bambinello tra le famiglie tunisine. Per riuscire nel suo intento, il sindaco pensa bene di chiedere aiuto a Marietto (Alessandro Gassmann), un suo vecchio amico che da tempo ha abbracciato la religione islamica per poter sposare Aida e che è sempre andato d'accordo con la comunità tunisina presente sull'isola. Cecco non ha pensato che la sua idea sarebbe stata contrastata da suor Marta; la religiosa infatti ritiene che la soluzione del sindaco non è da prendere neanche in considerazione, secondo suor Marta un presepio non può avere un Gesù Bambino musulmano. Il sindaco però riesce a farle cambiare idea e insieme vanno a discutere con Marietto, l'amico d'infanzia di entrambi che ora si fa chiamare Bilal. I tre si confrontano e affrontano una serie di situazioni difficili che susciteranno in loro emozioni forti. Finalmente giungono ad una decisione unanime, avendo compreso che la diversità non è certo una cosa da evitare ma è da considerare una vera ricchezza. Il risultato sarà l'allestimento di un presepio vivente multietnico e veramente particolare.

