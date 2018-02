PAOLA DI BENEDETTO ELIMINATA? / Francesco Monte attende il suo ritorno in Italia (Isola dei famosi 2018)

Paola Di Benedetto potrebbe essere la prossima eliminata da L'Isola dei famosi 2018. Francesco Monte spera d rivederla non appena farà ritorno in Italia.

24 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

L'avventura di Paola Di Benedetto a L'Isola dei famosi 2018 potrebbe avere i giorni contati. Madre Natura sembra essere la probabile eliminata della prossima puntata del reality show: i sondaggi lasciano pochi dubbi a tal proposito e già i fan sono in fermento nella speranza che possa avvenire il suo ricongiungimento con Francesco Monte. Come ben sappiamo, infatti, quest'ultimo ha abbandonato l'Honduras prima del dovuto per rispondere alle accuse mosse da Eva Henger. Ma dal suo ritorno in Italia, l'ex tronista si è spesso espresso a favore della Di Benedetto, dicendosi ben felice di poterla rivedere non appena anche lei lascerà l'isola. Il loro legame si era infatti fatto solido nelle poche settimane da loro condivise nel paese tropicale ed entrambi non hanno mai negato l'interesse reciproco anche se negli ultimi giorni la modella è apparsa più distante, evitando di menzionare il suo ex compagno di avventura. Ma cosa accadrà al suo ritorno in patria?

Paola Di Benedetto e Francesco Monte: l'amore è possibile

Francesco Monte attende con ansia il ritorno in Italia di Paola Di Benedetto, che potrebbe avvenire già nel corso della prossima puntata de L'Isola dei famosi 2018. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha infatti espresso la propria emozione alle pagine di Chi, affermando di sperare di poterla raggiungere già nel backstage della trasmissione di Canale 5 (pur mantenendo la sua decisione di non essere intervistato da Alessia Marcuzzi). Ha infatti rivelato al settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Penso a Paola. Tifo per lei. E sto iniziando a immaginare come sarebbe vivere la vita reale. Ed è un pensiero bello, fisso, costante. La aspetto. O se mi invitano, andrò a prenderla quando uscirà. Mal che vada gli studi sono a Milano, saprò dove farmi trovare". L'incontro della coppia non avverrà dunque davanti alle telecamere o, quanto meno, non in diretta. Se da un lato Monte non vorrà avere a che fare con Eva Henger in trasmissione, dall'altro non va escluso un filmato o uno speciale relativo al suo primo incontro con Paola Di Benedetto dopo l'isola: quale migliore occasione per risollevare gli ascolti del programma?

