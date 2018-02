POIROT: CORPI AL SOLE/ Su Rete 4 il film con David Suchet e Hugh Fraser (oggi, 24 febbraio 2018)

24 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

DAVID SUCHET NEL CAST

Poirot: Corpi al sole, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 febbraio 2018, alle ore 16.40. Il suo sguardo è quello di una volpe scaltra, le 'celluline' grigie del suo cervello elaborano tutto ciò che incontra nelle sue indagini, la sua perspicacia non ha eguali nel mondo delle investigazioni. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di monsieur Hercule Poirot, il detective belga trapiantato in Inghilterra, ancora una volta è pronto per donarci un'altra indagine di alta classe in cui non valgono pistole e inseguimenti ma solo la logica e l'intuito. Diretto nel 2001 dal regista Brian Farnham, Poirot: Corpi al sole è uno degli episodi più recenti di questa lunga e seguitissima saga nella quale al poker d'attori protagonisti, David Suchet (Hercule Poirot), Hugh Fraser (il capitano Hastings), Philip Jackson (l'ispettore Japp) e Pauline Moran (Miss Lemon), si aggiungono le consuete guest di ogni episodio, le ciliegine di una torta gialla 'Christie'. In questo episodio gli attori al fianco del quartetto protagonista sono per lo più provenienti dal teatro britannico, ideali per rivestire ruoli dove solo la recitazione può rendere al massimo il sottile gioco psicologico tra i personaggi voluto da Agatha Christie. Tra essi ricordiamo la presenza dell'attore Michael Higgs, già nel cast di film come 'Notthing Hill' assieme ad Hugh Grant, regista de 'La Fidanzata Ideale' nel 2000, protagonista di vari episodi di serie rinomate, tipicamente britanniche, come 'Agatha Christie's Poirot', 'Wizards vs Aliens', 'Silent Witness', un attore dedito al giallo anche d'azione. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

POIROT: CORPI AL SOLE, LA TRAMA DEL FILM

Le celluline del famoso ispettore belga in questo film dovranno girare bene, Hercule Poirot, si trova a villeggiare sulla piccola Isola del Contrabbandiere, isoletta nel cuore del Canale della Manica, luogo tipicamente rivolto alla borghesia britannica di quell'epoca. Tra tutti gli ospiti è presente la bella attrice Arlena Stuart Marshall (ruolo interpretato dall'attrice inglese Louise Delamere), americana, quindi per la concezione ancora vittoriana inglese, spregiudicata e poco timorata, ma dotata di quella classe che sovrasta chiunque e che, ovviamente, fa innamorare di se gli uomini ed irretire le donne gelose. Ma nessuno di loro sa che l'attrice ha link nel passato con ognuno degli ospiti presenti nell'hotel diretto da Mrs. Castle, un passato per alcuni oscuro, per altri illuso dalla bella attrice. Arlena è sposata con il signor Marshall, madre del giovane Lionel, un'apparente famiglia felice e vacanziera con alcuni punti neri nel passato che si riveleranno durante il film. Improvviso il delitto, nemmeno troppo visto il crescendo di situazioni equivoche, incontri notturni tra i personaggi, piccoli ricatti o tentativi di ricatto, situazioni tipiche del gossip 'noir' di Agatha Christie. Il delitto è improvviso ma, discreto come sempre, dalla retrovie spuntano i baffetti e gli occhietti del detective più scaltro e profondo conoscitore dell'animo umano e le sue indagini metteranno tutti gli indagati al muro, con la sua teatrale e classica ricostruzione degli avvenimenti, sino a puntare il dito, perfettamente conscio di centrare il bersaglio, sull'indagato che, come sempre, si rivelerà l'omicida.

