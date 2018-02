RUDY ZERBI/ “Ho passato momenti di grande rabbia a causa di mio padre Davide Mengacci” (Verissimo)

Rudy Zerbi si racconta a Verissimo parlando dei grandi momenti di rabbia a causa di suo padre Davide con il quale ammette avrebbe voluto crescere e condividere la passione per la musica.

24 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Rudy Zerbi a Verissimo

Volto amatissimo del piccolo schermo grazie alla sua presenza ad Amici, Rudy Zerbi sarà nello studio di Silvia Toffanin nella puntata di questo pomeriggio di Verissimo. L’insegnante della scuola più famosa d’Italia si aprirà come mai fatto ai microfoni di Silvia Toffanin per un’intervista da gustare tutta di un fiato. Nelle anticipazioni in rete in queste ore si apprende che Rudy Zerbi nel salotto di Verissimo ha raccontato come ha scoperto a trenta anni che suo padre biologico fosse Davide Mengaggi. Queste le sue parole durante l’intervista: “E’ stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre. Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte”. Di certo per Rudy Zerbi un brutto colpo apprendere che in realtà non aveva lo stesso dna dell’amato padre Giorgio anche se con il tempo messa da parte la rabbia ha imparato come i figli sono in realtà di chi li cresce e se ne prende cura incondizionatamente.

RUDY ZERBI, LA RINASCITA GRAZIE A MARIA DE FILIPPI

Nella stessa intervista a Silvia Toffanin che lo incalza chiedendogli se a questo punto della sua vita sia riuscito in qualche modo a perdonare Davide Mengacci per la sua totale assenza, Rudy Zerbi spiega: “Ho imparato nella vita che è sempre sbagliato giudicare, prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono, ma ho passato momenti di grande rabbia. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui. Comunque ora abbiamo recuperato il tempo perduto”. Spazio però durante l’intervista anche per elogiare Maria De Filippi che per quanto ha raccontato Rudy ha saputo comprendere il momento difficile e complicato che stava vivendo e gli ha proposto di entrare nel cast come professore ad Amici: “Io devo ringraziare Maria De Filippi, lei mi ha veramente salvato la vita. Ero in un momento di grande difficoltà perché avevo chiuso il mio contratto con una casa discografica e avevo già tre figli. Con la sua proposta mi ha dato la possibilità di poter continuare a vivere grazie alla mia passione per la musica e a mantenere la mia famiglia”.

RUDY ZERBI, IL LIETO FINE DI UNA BRUTTA AVVENTURA

Un momento complicato Rudy Zerbi lo ha dovuto vivere anche quando la sua compagna Maria era in attesa del loro figlio Leo. In occasione del terzo compleanno dell’adorato figlio, avvenuto lo scorso mese di gennaio, Rudy Zerbi ha voluto condividere con i fan suoi social il lieto fine di una brutta storia. Ha quindi raccontato: “Al settimo mese di gravidanza, Maria ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola. Io ero in studio, con il telefono staccato. Gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo: un attimo, abbiamo quasi finito. È dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio. Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo. L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aaveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene. Così ci hanno mandati al Casilino, un ospedale di periferia. Ogni anno che passa non smetto di ringraziare il Signore per aver salvato mamma e figlio e di ricordare gli amici che hanno fatto sì che questa brutta storia avesse un lieto fine. Non riesco ad immaginare a come sarebbe stata la mia vita senza Leo e sua madre e mi considererò per sempre un privilegiato, qualsiasi cosa mi accada nella vita”.

