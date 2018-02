SABRINA BLOTTI/ Uccisa da Gaetano "Nino" Delle Foglie che poi si tolse la vita (Amore Criminale)

Sabrina Blotti: ad Amore Criminale il caso della 45enne uccisa da Gaetano "Nino" delle Foglie. Un rapporto nato per l'amicizia con la figlia dell'omicida, Cinzia

24 febbraio 2018 Fabio Belli

Veronica Pivetti conduce "Amore Criminale"

L'incontro fra Sabrina Blotti e Gaetano 'Nino' Delle Foglie avviene nel 2011, grazie alla conoscenza fra la donna e la figlia di quest'ultimo, Cinzia. Le due donne intrecceranno infatti una forte amicizia in breve tempo, tanto che Sabrina deciderà di allontanare in tempo record tutte le sue vecchie amicizie. La 45enne, all'epoca innamoratissima del marito Gianni Capobianco e con due figli, Diletta e Cristian, entrerà persino nella vita dell'amica. E' così che conoscerà Delle Foglie, colpendolo al primo sguardo. La 45enne tuttavia in prima battuta non sospetta di nulla, nemmeno quando il marito inizia a notare degli sguardi ambigui da parte del 60enne. Una figura che Gianni non tollererà più e che saranno motivo costante di lite fra marito e moglie. Sabrina invece continuerà a frequentare Cinzia, avvicinandosi sempre di più in modo pericoloso a Gaetano. A nulla servirà l'allontanamento del marito, che reputa insostenibile quanto stiano vivendo.

Un mese dopo Sabrina ed il marito decideranno di separarsi e sarà l'inizio di un vortice senza fine per l'intera famiglia. Delle Foglie infatti si avvicina sempre di più alla 45enne, tanto da diventare sempre più ossessionato da lei. Telefonate, messaggi, appostamenti, sottolinea Il Resto del Carlino. Elementi che alla fine convinceranno la donna a sporgere denuncia per stalking. Gaetano invece dimostra già di essere instabile: in una delle sue minacce affermerà persino di voler acquistare una pistola per uccidere la donna che ama. La psicologa dell'uomo in seguito contatta le forze dell'ordine per avvertirli della forte ossessione sviluppata dal suo cliente nei confronti della Blotti. Non servirà tuttavia ad impedirgli di mettere in atto il suo piano criminale.

SABRINA BLOTTI, L'AGGUATO IN AUTOMOBILE NEL MAGGIO DEL 2012

L'omicidio di Sabrina Blotti avverrà il 31 maggio del 2012. Gaetano 'Nino' Delle Foglie approfitta infatti dell'allontanamento del marito della donna per lasciare la propria compagna ed avvicinarsi sempre di più alla sua preda. Da Bari a Cesena, inizia a tormentarla fino a quel fatidico giorno. Aspetterà la 45enne in auto, al di fuori della propria abitazione, prima di puntarle contro la pistola. In quel momento, la donna si è appena seduta a bordo della propria auto e non sa che Nino è nelle vicinanze, né quali siano le sue intenzioni. Tre spari che non le lasceranno via d'uscita. Per la donna non ci sarà nulla da fare, anche se i soccorsi interverrano nell'immediato quella mattina. Come sottolinea Il Resto del Carlino, Sabrina Blotti si spegnerà pochi minuti dopo il trasporto in ospedale.

Gaetano Delle Foglie invece darà ancora prova della propria follia, rinchiudendosi dentro il duomo di Cervia. Ancora la pistola in mano, sembra quasi volersi togliere la vita. Gli inquirenti faranno un tentativo per convincerlo ad arrendersi, grazie all'intervento del procuratore capo Roberto Mescolini, ma sarà tutto inutile. Il 60enne si toglierà la vita dopo aver parlato a lungo. Le indagini successive faranno emergere diversi particolari della psicologia del Delle Foglie, dalla sua voglia di rinascita al fianco di Sabrina, una donna che ai suoi occhi rappresenta la bellezza ed una seconda giovinezza. Per questo, secondo il Maresciallo di Cesena, aumenterà sempre di più la sua morbosità ed ossessione, sconfinando in eccessi di toni e di gesti prima di compiere il delitto. Non sono infatti poche le situazioni che vedono Nino sull'orlo di una crisi, minacce continue che non riguardano solo la vita della donna, ma anche la propria.

© Riproduzione Riservata.