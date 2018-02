Sanremo Young 2018/ Seconda puntata, eliminati e classifica: Raffaele Renda domina al top!

La seconda serata di Sanremo young 2018 si è conclusa con l'eliminazione di Matteo Markus Bok ed Eleonora Piri, mentre Raffaele Renda ha conquistato il primo posto della classifica.

Antonella Clerici conduce Sanremo Young 2018

La classifica della seconda serata di Sanremo Young 2018 ha visto trionfare Raffaele Renda, il concorrente premiato anche dall’Orchestra diretta dal Maestro Diego Basso per la sua interpretazione ricca di phatos. Dopo di lui, in seconda posizione, la talentuosa Luana Farina, che ha conquistato il parere dell’Academy (e il prestigioso 10 di Mara Maiochi), esibendosi sulle note di “Vivimi", celebre brano di Laura Pausini. Al terzo posto si colloca invece Ouiam, seguita da Rocco, che lascia la prima posizione della scorsa settimana piazzandosi a ridosso del podio. Dopo di loro seguono le due ultime posizioni dei concorrenti salvi, la quinta di Bianca Moccia e la sesta di Elena Manuele, sotto le quali troviamo la fascia rossa dei cantanti a rischio eliminazione: Zaira, Leonardo De Andreis, Eleonora Pieri e Matteo Markus Bok. Salvi dal parere insindacabile di Simona Ventura Zaira Angela Di Grazia e Leonardo De Andreis, mentre Matteo Markus Bok ed Eleonora Pieri hanno dovuto dire addio per sempre al talent di Rai Uno.

ELIMINATI

Fra i peggiori della seconda serata di Sanremo Young 2018, secondo la classifica stilata nelle ultime fasi della puntata, troviamo Matteo Markus Bok, il concorrente di soli 14 anni che nel primo episodio aveva sorpreso i presenti presentandosi sul palco dell’Ariston nel bel mezzo di una diretta social. In questo secondo appuntamento canoro, la sua performance sulle note di “Se telefonando” non è riuscita a conquistare il parere dell’Academy, che ha notato un leggero calo rispetto all'esibizione realizzata nel corso della prima puntata. Da qui al posizionamento ultimo posto nella classifica il passo è stato breve, seguito successivamente dall'eliminazione nell'ultima fase della gara. Fra i concorrenti eliminati anche la talentuosissima Eleonora Pieri, premiata dall’Academy ma forse poco apprezzata dal parere dei telespettatori. Con la sua esibizione, infatti, è riuscita a conquistare il parterre, ma il confronto con gli altri due concorrenti nella fascia rossa (Zaira Angela Di Grazia e Leonardo De Andreis) le è stato fatale.

COMMENTO SECONDA PUNTATA

Le esibizioni della seconda serata di Sanremo Young 2018 si sono susseguite in maniera più spedita e questa scelta narrativa ha reso lo show più dinamico rispetto alla prima puntata della scorsa settimana. Assieme alle già note personalità del mondo dello spettacolo che con il loro insindacabile parere danno lustro al programma di Rai Uno, la giuria si è arricchita della presenza di Simona Ventura, che con la sua verve ha donato alla gara quel quid che forse è mancato nel corso della prima serata. Rispetto all’appuntamento precedente, inoltre, buona parte dell’Academy è riuscita a scrollarsi di dosso una cospicua dose di buonismo, bocciando le esibizioni se necessario e sottolineando i difetti quando presenti. La nuova linea adottata dai giurati ha finalmente dato il via alla nuova gara canora di Rai uno, che giunto alla sua seconda puntata, dopo aver finalmente scaldato i motori, si avvia alle fasi più interessanti della competizione. Dobbiamo aspettarci dei cambi di rotta anche nelle prossime puntate?

