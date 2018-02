THE FLINTSTONES IN VIVA ROCK VEGAS/ Su Italia 1 il film con Mark Addy (oggi, 24 febbraio 2018)

The Flintstones in Viva Rock Vegas, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast: Mark Addy e Stephen Baldwin, alla regia Brian Levant. Il dettaglio della trama.

24 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pre serale di Italia 1

NEL CAST MARK ADDY E STEPHEN BALDWIN

Il film The Flintstones in Viva Rock Vegas va in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018, alle ore 19.30. Una pellicola comica che è stata ispirata dall'omonimo cartone animato anni 90 ed è stata diretta nel 2000 da Brian Levant. La trama anticipa la storia narrata nel film I Flistones, pellicola del 1994 diretta dallo stesso Brian Levant ma che presenta un cast di attori totalmente differente. I personaggi principali sono stati interpretati da Mark Addy, Stephen Baldwin, Kristen Johnston, Jane Krakowski, Thomas Gibson e William Hanna. Tra i produttori figurano anche William Hanna e Joseph Barbera, ovvero, gli ideatori originari della serie da cui è stato tratto I Flintstones in Viva Rock Vegas. Le musiche del film sono state affidate a David Newman (come accaduto nella pellicola del 1994), compositore americano ideatore di importanti colonne sonore, come quelle di Mai stata baciata, Eliminate Smoochy, Scooby-Doo 2: Mostri scatenati e Duplex - Un appartamento per tre. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE FLINSTONES IN VIVA ROCK VEGAS, LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti della storia sono Fred e Barney, due amici per la pelle che lavorano all'interno di un imponente cava di pietra. La loro tranquilla e monotona esistenza viene scossa dall'incontro con un misterioso alieno. Lo strano essere è appena approdato sulla Terra per scoprire il significato ed il valore dell'amore per gli esseri umani. Non passa molto tempo prima che Fred e Barney incontrino Wilma e Betty, le loro rispettive future mogli. Ad avere la peggio sarà Fred, costretto a fare i conti con i familiari di Wilma, ricchi, benestanti e categoricamente contrari all'unione tra Fred e la loro splendida figlia. Tutto finirà nel migliore dei modi e sia Fred che Barney riusciranno a coronare i loro sogni d'amore, non prima di rimanere in balia di un odioso scherzo messo in atto dall'ex fidanzato di Wilma.

