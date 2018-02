Tomaso Trussardi/ Il marito di Michelle Hunziker: industriale con un passato da modello

Tomaso Trussardi, il marito di Michelle Hunziker si prepara per l'arrivo di un maschietto? La showgirl spera proprio di sì dopo tre femmine. Un possibile erede per la casa Trussardi?

24 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi è noto ai più come marito di Michelle Hunziker, dal cui amore sono nate le due figlie Sole e Celeste. In realtà però il bel rampollo di famiglia vanta esperienze professionali che, tolta l’attuale, molti non conoscono. Attualmente è l’amministratore delegato della TRS Evolution, il settore produttivo della casa di moda di cui porta il nome. Prima di questo ruolo, però, Tomaso Trussardi si è cimentato anche nel mondo del giornalismo e del piccolo schermo. In passato, infatti, è stato direttore responsabile della rivista “Motori” di Libero, oltre che testimonial del profumo Trussardi uomo: molte donne hanno apprezzato la sua figura, il bel fisico e gli occhi profondi che hanno lacerato decine di cuori. Un’avventura che non ha avuto seguito, anche se successivamente è stato tra i protagonisti della prima edizione di Project Runway Italia, talent show sulla moda. Nell’occasione, Tomaso Trussardi ha vestito i panni di giudice esperto di economia.

NUOVO FIGLIO IN ARRIVO?

Amato dalle donne e invidiato dagli uomini, Tomaso Trussardi è pronto per fare un nuovo salto al fianco della moglie Michelle Hunziker. La coppia sta infatti già preparando il terreno per un nuovo figlio in arrivo, il terzo per quanto riguarda la loro unione ed il quarto in dirittura d'arrivo per la presentatrice svizzera. La blonde di Striscia la Notizia del resto non ha mai nascosto il suo grande amore per il secondo marito, da cui si è diretta persino durante il Festival di Sanremo. In uno dei momenti di pausa della kermesse, la Hunziker si è infatti avvicinata a passo spedito a Trussardi per dargli un bacio romantico che ha subito conquistato il pubblico. La Hunziker parlerà del loro rapporto anche all'interno della puntata di Verissimo di oggi, sabato 24 febbraio 2018. E' del resto nel salotto di Silvia Toffanin che la conduttrice ha approfondito la notizia bomba sul suo desiderio di maternità, sottolineando che è già in atto 'l'apertura del cantiere' per un altro figlio. Un annuncio che di certo non stupisce i fan della coppia, soprattutto per via degli sguardi che i due si scambiano spesso, per le dediche d'amore e per quell'unione che ha permesso alla Hunziker di rivivere per la seconda volta. 'Un uomo d'altri tempi', come lo ha definito di recente a L'Intervista, che pur di conquistare il cuore della conduttrice non ha esitato a lanciarsi in due mesi di corteggiamento old style, fatti di baci sulle guance e cene romantiche.

UN MASCHIETTO DA MICHELLE HUNZIKER

Tomaso Trussardi regalerà un maschietto a Michelle Hunziker? Il sogno della conduttrice è proprio di cambiare rotta alle generazioni tutte al femminile che ha creato come madre, a partire dalla primogenita Aurora Ramazzotti fino a Sole e Celeste, le due figlie avute con l'imprenditore. La Hunziker sembra avere già le idee ben chiare in merito, tanto da aver scelto il nome per l'eventuale maschietto in arrivo. Una notizia top secret ovviamente, visto che la presentatrice è scaramantica e vuole prima avere la certezza della gravidanza. Tomaso potrebbe quindi presto avere un erede al trono, a quel brand lasciato dal padre e che gestisce al fianco delle due sorelle Beatrice e Gaia. La vita dell'imprenditore ruota quindi quasi del tutto attorno alle donne, dalla moglie alle figlie, dalle sorelle alla cagnolina Lilli. L'arrivo di un maschio in famiglia Trussardi porterebbe del resto avanti il cognome di famiglia, oltre che del patrimonio consistente che secondo le stime sottolineate da Bergamo News si aggirerebbe attorno ai 200/300 milioni di franchi e persino in crescita di 50 milioni negli ultimi due anni.

