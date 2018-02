Uomini e Donne/ Gemma Galgani sorprende Giorgio: la dama pronta a chiudere per sempre! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Colpo di scena nella nuova registrazione: Gemma Galgani vuole chiudere con Giorgio Manetti; Angelo chiede scusa ad Anna.

24 febbraio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Nonostante non la redazione abbia deciso di non pubblicare più le anticipazioni che, di settimana in settimana, ci svelavano tutte le novità delle registrazioni delle varie puntate, grazie alle persone che hanno in prima persona assistito a queste, essendo in studio, sul web trapelano alcune indiscrezioni. Le anticipazioni rilasciate dal web ci svelano infatti che Gemma Galgani avrebbe chiesto un nuovo confronto con Giorgio Manetti. Dopo i risvolti delle ultime puntate, che hanno visto il cavaliere dichiarare che tra loro non potrà esserci mai più un sentimento, stavolta è Gemma a voler chiudere questa storia una volta per tutte. La bionda dama, non senza le incursioni di Tina Cipollari, ha deciso di chiarire una volta per tutte le sue opinioni in merito a ciò che è accaduto nelle ultime settimane con Giorgio, e mettere la parola fine.

ANGELO CHIEDE SCUSA AD ANNA TEDESCO

Ma il proposito della Galgani sarà davvero mantenuto? Non è stata l'unica sorpresa della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Da ciò che trapela dal web scopriamo infatti che Angelo ha chiesto di parlare con Anna e stavolta non per lanciarle nuove accuse, bensì per scusarsi del comportamento avuto nei suoi riguardi in queste settimane. Ricordiamo che proprio Angelo ha parlato di presunta relazione tra Anna e Giorgio, appoggiato da Gianni Sperti, e sempre lui ha dichiarato che la Tedesco avrebbe dubitato di una storia segreta tra Tina Cipollari e lo stesso Manetti. Le scuse di Angelo sarebbero state seguite anche dalla richiesta ad Anna di riallacciare i rapporti e riaprire una frequentazione, richiesta che la Tedesco avrebbe rifiutato.

