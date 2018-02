Uomini e Donne/ Marco Cartasegna e Soleil Sorgè: "Ecco come ci siamo innamorati" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Amore a gonfie vele tra Marco Cartasegna e Soleil Sorgè: "Abbiamo capito di amarci una sera a Gavi..."

24 febbraio 2018 Anna Montesano

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Marco Cartasegna e Soleil Sorgè. L'ex tronista di Uomini e Donne, che nel programma scelse Federica Benincà, è felicissimo al fianco di Soleil Sorgè, che come il pubblico del noto dating show ben sa, è stata la scelta e poi la fidanzata di Luca Onestini. Le loro strade si sono però incrociate nuovamente proprio quando Luca era nella Casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più divise. Intervistati dal settimanale Mio, Marco e Soleil decidono di svelare come è nato questo loro amore. "Ci siamo rivisti più volte. Avevamo amici e impegni in comune e, a distanza di un paio di mesi, ci siamo accorti che tra noi esisteva un sentimento che cresceva sempre più. - racconta Soleil, che aggiunge - C'erano un po' di situazioni difficili di mezzo, prima abbiamo dovuto gestire quelle. E poi, in maniera totalmente naturale, è nato tutto, come succede per ogni storia d'amore".

AMORE E FAMIGLIA: I PROGETTI PER IL FUTURO DI SOLEIL E MARCO

Nè Marco nè tantomeno Soleil vogliono parlare delle loro precedenti relazioni - delle quali ampiamente si è discusso nei mesi passati - visto che le loro dichiarazioni si concentrano sul bellissimo rapporto che li lega. È Marco Cartasegna stavolta a rivelare quando si è accorto che per Soleil era amore: "Ho capito veramente di essere innamorato di lei quando siamo andati a Gavi a casa mia. Eravamo in mezzo ai monti in una casa vecchissima, molto rurale, appartenente alla mia famiglia. Quella è stata la serata più intima che abbiamo vissuto insieme". Nuovi dettagli arrivano da Soleil: "Abbiamo fatto un falò ed è stato bellissimo. Sai quelle cose molto semplici ma speciali?" Inevitabile il pensiero al futuro insieme e ad una famiglia, anche se non subito, che per Marco dovrà essere piena "di cani", e per la Sorgè "e anche di tanto amore".

© Riproduzione Riservata.