VITTORIO/ Amici 17, il ballerino a rischio eliminazione e la discussione con Veronica Peparini

Vittorio, Amici 17: il ballerino è a rischio eliminazione dopo la sconfitta della squadra del Fuoco avvenuta al termine dello scorso speciale del sabato.

24 febbraio 2018 Fabio Morasca

Vittorio, uno degli allievi della diciassettesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, rischia di lasciare la scuola. Durante l'ultimo speciale del sabato, andato in onda su Canale 5 lo scorso 17 febbraio, infatti, i nomi di Vittorio, per quanto riguardava la danza, e il nome di Irama, per quanto riguardava il canto, erano stati quelli indicati in caso di sconfitta della squadra del Fuoco. La squadra del Ferro, alla fine della sfida a squadre, ha vinto il confronto con il risultato finale di 2-0 e, quindi, Vittorio dovrà affrontare la proposta di eliminazione. Al termine della sfida a squadre, Luca si era proposto per subentrare al posto di Vittorio per affrontare la sfida ma gli insegnanti di danza hanno deciso che sarà Vittorio ad affrontare il rischio eliminazione. Durante l'ultima settimana trascorsa nella scuola di Amici, andata in onda con la striscia pomeridiana trasmessa da Real Time, inoltre, Vittorio si è reso protagonista anche di un diverbio con l'insegnante Veronica Peparini.

LA DISCUSSIONE TRA VITTORIO E VERONICA PEPARINI

Durante l'ultimo speciale del sabato, infatti, Veronica Peparini decise di interrompere un'esibizione di Luca in quanto la coreografia di Bill Goodson, che gli era stata assegnata, lo avrebbe messo soltanto in difficoltà e nulla più. Vittorio ha criticato la decisione della Peparini in un fuori onda prontamente registrato e mandato in onda. Queste sono state le parole usate da Vittorio: "Nessuno mi ha mai evitato una figura di mer*a. Sono incaz*ato come un animale. Tutti qui, ci siamo messi in gioco". Veronica Peparini, com'era logico attendersi, non ha gradito le esternazioni del ballerino. L'insegnante e il ballerino hanno avuto un confronto. La Peparini ha ribadito di avere un occhio di riguardo per Luca in quanto è stata lei a caldeggiare il suo ingresso nella scuola. Vittorio ha replicato, affermando che Veronica Peparini è la prima a non credere nelle qualità di Luca. L'insegnante ha controreplicato, utilizzando queste parole: "La maggior parte di voi, qui dentro, siete presuntuosi. Sai qual è il problema tuo? Tu tieni il cervello chiuso".

