Verissimo/ Anticipazioni e ospiti: Michelle Hunziker e Rudy Zerbi tra gli ospiti della Toffanin (24 febbraio)

Verissimo, anticipazioni e ospiti del 24 febbraio: chi ci sarà con Silvia Toffanin? Da Michelle Hunziker a Rudy Zerbi, Luca Tommassini e gli amici dell'Isola dei Famosi 2018.

24 febbraio 2018 Valentina Gambino

Verissimo, anticipazioni

Torna anche oggi, sabato 24 febbraio, il programma di attualità e intrattenimento più amato del pomeriggio televisivo italiano: Verissimo. Il rotocalco, aprirà i battenti dalle 16.10 in poi, condotto dal rassicurante volto di Silvia Toffanin che, anche nella puntata di oggi, sarà alle prese con un numero molto variegato di ospiti. Si partirà con Michelle Hunziker, la showgirl svizzera reduce dalla conduzione della 68esima edizione del Festival di Sanremo. La bionda, confiderà alla conduttrice che: “Io e Tomaso abbiamo aperto il cantiere per il nostro prossimo figlio. Il desiderio di diventare ancora mamma c’è e c’è anche quello di diventare tra un po’ pure nonna. Io all’età di Aurora (21 anni) ero già mamma”. Non solo figli per la sorridente Michelle, ma anche tanto lavoro con la nuova edizione di “Scommettiamo che” in onda sempre su Canale 5. A riguardo infatti, ha dichiarato: “Sì abbiamo aperto il cantiere. Tra poco inizieremo con le prime riunioni”. Chi saranno gli altri ospiti del programma? Scopriamolo tramite le anticipazioni a seguire.

Rudy Zerbi tra gli ospiti di Verissimo

Silvia Toffanin accoglierà nello studio di Verissimo anche un volto molto amato del piccolo schermo: Rudy Zerbi. Il professore di canto di Amici 17, avrà modo di raccontarsi in maniera più confidenziale, svelando anche il travagliato rapporto con il padre Davide Mengacci. “È stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre. Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte”. Alla conduttrice, che domanda se abbia perdonato Davide per la sua assenza, ha risposto: “Ho imparato nella vita che è sempre sbagliato giudicare, prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono, ma ho passato momenti di grande rabbia. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui. Comunque ora abbiamo recuperato il tempo perduto”. Poi Zerbi ha ringraziato Maria De Filippi: “Lei mi ha veramente salvato la vita. Ero in un momento di grande difficoltà perché avevo chiuso il mio contratto con una casa discografica e avevo già tre figli. Con la sua proposta mi ha dato la possibilità di poter continuare a vivere grazie alla mia passione per la musica e a mantenere la mia famiglia”.

Spazio all’Isola dei Famosi

Sempre dalla talentuosa scuola di Amici 17, sarà presente nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, anche Luca Tommassini, nuovo direttore artistico che ha preso il posto di Giuliano Peparini. Il coreografo è arrivato nel talent show portandosi dietro tutta la voglia di cambiamento acquisita in anni di X Factor, proprio nello stesso ruolo. Tra gli altri ospiti di Verissimo in onda oggi pomeriggio, ritroveremo il talentuoso musicista siciliano Giovanni Caccamo, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo 2018 e anche lui protagonista di Amici nel ruolo di tutor al fianco di Annalisa Scarrone e Michele Bravi. In ultimo, una lunga parentesi dedicata all’Isola dei Famosi 13, con gli ultimi eliminati del programma. Con la conduttrice ci saranno quindi Cecilia Capriotti e Craig Warwick, che però si è dovuto ritirare a causa di un infortunio. Si parlerà anche qui dello spinoso “canna-gate”? Staremo a vedere! Nel frattempo, per commentare il programma tramite social, potete scrivere i vostri tweet facendoli seguire dall’hashtag ufficiale: #Verissimo.

