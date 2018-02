ZIC, AMICI 17/ Il confronto con Rudy Zerbi e la stretta di mano

Zic, Amici 17: il cantante ha avuto un confronto con Rudy Zerbi che lo ha esortato a concentrarsi sul proprio percorso artistico, lasciando perdere le discussioni.

24 febbraio 2018 Fabio Morasca

Zic e il confronto con Rudy Zerbi (Sito ufficiale)

Zic è uno degli allievi della diciassettesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, giunto alla diciassettesima edizione. Nell'ultima settimana di lezioni, andata in onda su Real Time da lunedì a venerdì, il cantante ha avuto un confronto con uno degli insegnanti di canto, precisamente Rudy Zerbi. Quest'ultimo ha invitato l'allievo a concentrarsi maggiormente sul canto piuttosto che sulle discussioni. Rudy Zerbi gli ha chiaramente detto in faccio di essere stanco di ascoltare le sue giustificazioni. L'insegnante ha anche aggiunto di non poterne più del suo comportamento, soprattutto del fatto che ha sempre da lamentarsi su ogni cosa e su ogni persona. Zerbi gli ha anche rinfacciato il fatto di compiere sempre un passo indietro quando si tratta di mettersi in gioco con le sfide. Il confronto è stato costruttivo in quanto Zic ha comunque accettato le osservazioni di Zerbi al punto che tra i due è scattata anche una stretta di mano. Zic ha promesso all'insegnante che, da ora in poi, si concentrerà esclusivamente sul proprio percorso artistico.

LA DISCUSSIONE TRA ZIC E I PROFESSORI

La discussione alla quale Zerbi ha fatto riferimento si è consumata durante lo speciale del sabato registrato lo scorso 10 febbraio. Zic, in quell'occasione, si esibì con una cover del cantautore Calcutta ma i professori di canto non nascosero la propria delusione circa la decisione del cantante per aver scelto una cover troppo vicino al suo stile. Gli insegnante di canto, infatti, volevano essere stupiti da Zic e così non fu. Da Carlo Di Francesco e da Rudy Zerbi, arrivarono le critiche più aspre nei confronti di Zic. Il cantante, infatti, fu accusato di essere troppo poco espressivo e di aver anche stonato. Zic rispose a tono alle critiche ricevute, elencando anche i nomi degli altri allievi che avrebbero stonato precedentemente. In quell'occasione, Zic fece il nome di Biondo, Einar, Irama e Nicole. Irama, dal canto suo, rispose immediatamente a Zic, accusandolo di non aver tenuto un comportamento da uomo nel fare i nomi degli altri: "Non è un uomo chi punta il dito verso gli altri".

ZIC CONTRO EINAR E BIONDO

Zic è rimasto nella scuola soprattutto grazie a Paola Turci che chiese espressamente a Rudy Zerbi una seconda possibilità per il cantante. Questo episodio, però, nei giorni successivi, ebbe uno strascico all'interno della scuola di Amici. Dopo aver visto un video, fornito ai ragazzi dalla redazione, nel quale Zic e Alessandro dei The Jab deridevano Biondo per una sua esibizione e dove successivamente Zic si complimentò con Biondo proprio per la stessa performance, Biondo accusò Zic di tenere comportamenti da infame con tutti. Zic ha avuto uno scontro acceso anche con Einar, dopo aver sostenuto che quest'ultimo è un artista impalpabile che non ha ancora trovato un'impronta precisa da dare alla propria carriera di cantante. Per la prima volta, Einar si mostrò molto nervoso e accusò anche Alessandro dei The Jab di essere complice di Zic. Queste furono le parole usate da Einar: "Io non sono falso come te! Dì che cosa pensi se sei così uomo!". Biondo pose fine alla discussione, decidendo di sfidare Zic.

