ALBERTO TOMBA/ Video, "Mangio, bevo, mi diverto, con lo sci ho chiuso, troppo stress!" (Che tempo che fa)

Video, Alberto Tomba torna sul piccolo schermo e lo fa da Fabio Fazio a Che tempo che fa, esattamente 30 anni dopo il suo primo oro olimpico che lo consacrò.

25 febbraio 2018 Francesco Agostini

Alberto Tomba (Wikipedia)

Dopo le varie ospitate elettorali, Fabio Fazio cambia decisamente genere e invita al suo programma Che tempo che fa il grande ex sciatore Alberto Tomba, esattamente trent'anni dopo il suo primo oro olimpico. Non vi è alcun dubbio che Fabio Fazio sappia scegliere con cura i suoi ospiti in relazione al periodo che stiamo vivendo: le Olimpiadi invernali si stanno susseguendo senza sosta in Corea del Sud ed è dunque giusto invitare un personaggio sportivo che all'Italia ha dato davvero tantissimo come Alberto Tomba. Lo sciatore, poi, è sempre un bel colpo: da parecchi anni oramai la sua figura è scomparsa dai radar televisivi, lasciando la sua vita privata nel mistero, dopo gli exploit avvenuti negli anni ottanta e novanta, quando i giornali riempivano le loro pagine con le sue bravate. Bravate anche e soprattutto amorose: ricordiamo, infatti, tra le sue tante conquiste anche la bellissima Martina Colombari che fece coppia fissa con lui nei primi anni di carriera.

ALBERTO TOMBA, COSA FA OGGI

Inutile sottolinearlo: l'Alberto Tomba degli anni Novanta è legato indissolubilmente all'imitazione che ne fece egregiamente Gioele Dix. L'immagine che ne uscì fu quella dello sportivo scapestrato, ridanciano, sempre pronto a mangiare, bere e a far baldoria. Uno scapolone sciupafemmine un po' rozzo, ma comunque vincente. A cinquantadue anni possiamo dire tranquillamente che il campione di sci non è cambiato poi più di tanto e che, alla fin fine, Gioele Dix ci aveva preso. Come abbiamo già detto il campione degli sci è sparito da un po' dai radar televisivi, ma questo non significa che non faccia una vita vissuta al 100%. "Cosa faccio al giorno d'oggi? - ha detto Alberto Tomba - Mangio, bevo, e mi diverto. Con lo sci ho chiuso molto presto, a 30-31 anni, ma avrei potuto tirare avanti almeno altri 6 o 7 anni buoni. Il problema è che non ci stavo con la testa, ero troppo stressato per continuare a quei livelli su quei ritmi. E' andata bene così." Da Fabio Fazio, quindi, sarà un gradito ritorno, il suo: finalmente sentiremo di persona com'è la sua vita così ridanciana e gioiosa.

© Riproduzione Riservata.