AMORE CRIMINALE/ Anticipazioni: la storia di Sabrina e di sua figlia Diletta (25 febbraio)

Questa sera, domenica 25 febbraio, alle 21.20 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con "Amore criminale", la trasmissione condotta da Veronica Pivetti.

25 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Veronica Pivetti conduce Amore criminale

Questa sera, domenica 25 febbraio, alle 21.20 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con “Amore criminale”, condotto dall’attrice Veronica Pivetti. Nell’anteprima della puntata l’autrice Matilde D’Errico affronterà il tema degli orfani di femminicidio. La scrittrice ospiterà in studio e intervisterà Diletta, rimasta orfana della madre a soli 14 anni, uccisa a colpi d’arma da fuoco da uno stalker che si era innamorato di lei. Diletta racconterà la sua storia: dalla tragica scoperta dell’omicidio della madre, alla necessità di “crescere in fretta” per prendersi cura di un fratello molto più piccolo, al duro confronto con la vita di tutti i giorni. Negli corso degli anni Diletta ha trasformato questa tragica esperienza in una risorsa, partecipando a molti progetti sulla violenza di genere e mettendo la propria testimonianza di orfana di femminicidio a disposizione degli altri. Subito dopo verrà raccontato la storia di Sabrina, la madre di Diletta.

La storia di Sabrina

Sabrina è stata uccisa a Cesena, a 45 anni, da Nino, un uomo che si era invaghito di lei. Quando si incontrano per la prima volta, Sabrina è sposata con Gianni e ha due figli. Nino, 15 anni più della donna, sviluppa in breve tempo una vera e propria ossessione nei suoi confronti. Sabrina è una donna socievole, ha molti interessi e il suo matrimonio sembra perfetto. Ma nonno è. Dopo 16 anni insieme, Sabrina e Gianni entrano in crisi e si separano. Nino cerca di approfittare della situazione e di insinuarsi nella vita della donna. Sabrina lo allontana, ma Nino inizia a tempestarla di telefonate e messaggi, dai contenuti sempre più preoccupanti. Poi passa direttamente alle minacce di morte: il 19 aprile 2012 Sabrina lo denuncia per minacce e ingiurie. Poco più di un mese dopo, la tragedia: il 31 maggio 2012 Nino segue Sabrina, la sorprende a bordo dell’auto e la uccide a colpi di pistola. Braccato dalle Forze dell’Ordine, l’uomo si rifugia nel Duomo di Cervia e dopo sei ore di trattative decide di porre fine alla propria esistenza sparandosi al cuore.

