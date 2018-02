BOMBER/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Mike Millerdetto Giorgione (oggi, 25 febbraio 2018)

Bomber, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 25 febbraio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Mike Millerdetto Giorgione, alla regia Michele Lupo. La trama del film nel dettaglio.

25 febbraio 2018

il film comico nel pomeriggio di Rete 4

BUD SPENCER NEL CAST

Bomber, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 15.00. Una pellicola comica che è stata affidata alla regia di Michele Lupo mentre nel cast di attori protagonisti troviamo il grande Bud Spencer, affiancato da Mike Millerdetto Giorgione, Kallie Knoetze, Gegia, Nando Paone, Giorgio Vignali, Maurizio Tori e Valeria Cavallii. Michele Lupo è stato uno dei registi italiani più famosi negli anni 70 e 80 con all'attivo una lunga serie di film portati al successo come Lo chiamavano Bulldozer, Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre, Occhio alla penna e Amico, stammi lontano almeno un palmo. Il regista aveva già collaborato in diverse occasioni con Bud Spencer. La musiche di Bomber sono state composte da Guido De Angelis, grande musicista che ha collaborato con grandi artisti italiani del calibro di Lucio Dalla e Gabriella Ferri. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BOMBER, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Bud Graziano sta per perdere il suo lavoro da capitano di un logoro peschereccio. Ormai ridotto al lastrico incontra per caso il giovane Jerry. Quest'ultimo gestisce un centro sportivo che pullula di ragazzini desiderosi di affermarsi nel mondo della boxe ma con risultati davvero miseri. Quando scopre il passato da pugile di Bud, lo implora affinché possa aiutarlo a trovare una giovane promessa del pugilato per poi portarla ai massimi livelli. Bud decide di accettare, anche perché Jerry gli offre un posto dove dormire oltre che un piccolo stipendio. Alcuni giorni dopo, mentre è intento a sorseggiare un birra, Bud nota Giorgione, un ragazzino che sembra avere la stoffa giusta per fare il pugile. La sua intuizione si rivela fondata ed il ragazzo inizia a macinare vittorie su vittorie, fino a quando la palestra di Jerry non viene distrutta dalla banda del boss Rosco. Bud non si da per vinto e sfida Rosco Dunn, vincendo la gara e permettendo a Jerry di aprire nuovamente la palestra. Ma sembra mettersi di nuovo male per Bud e i compagni quando Rosco riesce a corrompere Giorgione, raccontandogli una bugia...

