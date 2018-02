Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ La dedica d'amore sui social: "Proteggimi sempre", e lui risponde così...

Belen Rodriguez ha sorpreso tutti pubblicando uno scatto sexy che la ritrae stretta nell'abbraccio di Andrea Iannone. Nella didascalia anche una dedica d'amore.

25 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Belen Rodriguez, Facebook

Amore a gonfie vele per Belen Rodriguez e Andrea Iannone, che nelle ultime ore sono stati i protagonisti di un momento social che ha fatto impazzire i tanti follower. La showgirl, infatti, ha pensato bene di lasciare una dedica d'amore al suo fidanzato e per farlo, qualche ora fa, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae stretta nel suo abbraccio. Ad accompagnare l'immagine, una didascalia che ha fatto impazzire i suoi fan, una dedica d'amore in piena regola, che sembra confermare in via definitiva il rapporto che attualmente la lega al pilota di MotoGp: "Proteggimi sempre...". E a rispondere al suo accorato appello è stato lo stesso Andrea Iannone, che fra i tanti commenti della foto ha replicato con queste dolci parole: "Me vuelvo loco. Te amo", che in spagnolo significa "Mi fai impazzire, ti amo". Se vi siete persi l'immagine postata da Belen Rodriguez, potete visualizzarla sul suo profilo ufficiale cliccando qui.

LA COPPIA PRONTA A CONVIVERE

Pioggia di like sui social per Belen Rodriguez, che negli ultimi giorni ha confermato l'amore che la lega ad Andrea Iannone pubblicando uno scatto in bianco e nero che la immortala stretta nel suo abbraccio. L'immagine, in poche ore, ha ottenuto oltre 250 mila like, ai quali si aggiungono i commenti dei tanti follower, determinati a congratularsi con la coppia. Ma cosa nasconde questa dedica d'amore così plateale? La coppia, come già annunciato tempo fa, sta per andare a convivere in Svizzera, in una casa scelta da Andrea Iannone; i due protagonisti, inoltre, sono reduci da una vacanza alle Maldive, dove hanno passato qualche giorno di vacanza assieme al piccolo Santiago, il figlio che la showgirl argentina ha avuto con Stefano De Martino. Con la convivenza ormai alle porte, e dopo la dedica d'amore a mezzo social, la coppia più spiata dello star system è pronta finalmente a convolare a giuste nozze?

