C'è posta per te/ Pagelle, le storie: Fabrizia e Alessia, Francesco Totti e Giorgia (sesta puntata)

Commento con pagelle della sesta puntata di C'è Posta Per Te: i video della serata, con le storie di personaggi tormentati e le sorprese di grandi ospiti.

C'è posta per te

Francesco Totti ha dato il calcio di inizio alla sesta puntata di C'è Posta per te. Il campione della Roma, ex capitano e attuale dirigente, è stato invitato in studio per una sorpresa a tre ragazzi con la sindrome di down. E' la storia di Christian, Matteo e Giordana: giovani accomunati dalla passione per Totti, ma anche da un caratterino piuttosto possessivo coi propri effetti personali. L'arrivo del numero 10 giallorosso riuscirà ad ammorbidirli, scatenando il sano divertimento del pubblico e dei ragazzi stessi. Totti sta al gioco e porta i suoi regali per uno scambio alla pari. La risposta dei tre piccoli fan è imperdibile. Altrettanto emozionante è stato l'abbraccio tra Gino e suo figlio Emiliano, dopo un lungo tiro e molla gestito con delicatezza da una Maria De Filippi sempre disinvolta e pungente nei suoi interventi. Pollice in giù, invece, per l'operazione nostalgia elaborata da Antonio per riconquistare Mimma. L'invito viene accolto senza particolare entusiasmo dall'anziana signora, che non si è fatta problemi a chiudere la busta e rifiutare il riavvicinamento di un vecchio ammiratore.

IL MESSAGGIO DI GIORGIA

La cantante Giorgia si è ritagliata uno spazio importante durante la sesta puntata di C'è Posta per te, contribuendo attivamente alla sorpresa di Martina a sua madre Tiziana. La storia di Tiziana è da brividi: ha perso l'altra figlia, a causa di un arresto cardiaco, in una sera come tante altre. Da quel momento la sua vita è drasticamente cambiata in peggio e Martina pensa di aver perso una mamma, oltre ad una sorella. Giorgia interviene con emozione e non nasconde le lacrime. Il suo commento è stato sincero: "Sono rimasta toccata da tutto questo, mi permetto di abbracciarti. La senti l'energia di Francesca con te? Sono sicura che l'anima non muore mai". Poi si concretizza la consegna dei regali. Un abbraccio, un sorriso e la corsa di mamma e figlia l'una verso l'altra. Il lieto fine è servito. "Se guardi in fondo al tuo cuore sono sicura che qualcosa per cui lottare c'è" le ricorda la figlia, prima di lasciare lo studio tra gli applausi del pubblico.

FUMATA NERA TRA FABRIZIA E ALESSIA

Finisce male, invece, il tentativo di Fabrizia nei confronti della figlia Alessia. Il rapporto tra le due sembra essersi incrinato seriamente a causa di atteggiamenti discutibili di Fabrizia. Alessia non ha dimenticato alcuni accadimenti del passato, con cui la madre avrebbe volutamente ferito i sentimenti del padre, ora scomparso. I contrasti, tuttavia, nascono da un approccio alla vita molto differente. Più rigorosa e tradizionalista Fabrizia, molto più moderna e indipendente Alessia, che oggi vive con Gaetano. Anche il suo compagno è stato un motivo di litigio con Fabrizia in passato e le condizioni di un riavvicinamento sono evidentemente fin da subito ridotte al lumicino. Alessia lascia comunque a mamma Fabrizia tempo e modo di chiedere scusa, pur non ritenendo credibile ogni sua parola. Ben presto Maria De Filippi si accorge che le parti sono troppo distanti per tentare una tregua, così è costretta a chiudere la busta su richiesta di Alessia. Finale amaro a C'è Posta per te.

© Riproduzione Riservata.