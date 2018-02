Canna-gate all'Isola, nuova prova a Domenica Live/ Barbara d'Urso dopo l'audio: “Altra persona conferma che…”

Canna-gate all'Isola, nuova prova a Domenica Live: Valerio Staffelli e Max Laudadio di Striscia la Notizia portano un audio da far ascoltare a Barbara d'Urso, la reazione.

25 febbraio 2018 Emanuela Longo

Canna-gate all'Isola, nuova prova a Domenica Live

Il canna-gate è ufficialmente approdato a Domenica Live portando una possibile nuova "bomba" sull'affaire che vede coinvolto Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver trasportato droga in Honduras e fatto abbondantemente uso. Questa volta, ad intervenire in studio sono stati i due inviati del tg satirico Striscia la Notizia, Valerio Staffelli e Max Laudadio, i quali da diverse settimane si stanno occupando del caso, raccogliendo audio inediti e interpellando i protagonisti del reality di Canale 5 finito nella bufera. Nelle mani dei due inviati storici di Striscia, una nuova presunta prova riguardante il canna-gate, affidata direttamente a Barbara d'Urso la quale, munita di cuffiette, si è prestata senza problemi ad ascoltare il lungo audio che proverebbe quando finora accusato dall'ex pornodiva, Eva Henger. Laudadio le ha fatto promettere di non dire nulla dopo aver ascoltato l'audio scottante. "Sono una professionista seria", ha replicato la d'Urso. L’inviato ha poi specificato come la prova in questione non riguarderebbe affatto la testimonianza di Chiara Nasti ma una inedita mai venuta fuori prima. L'audio in questione è durato più di un minuto durante il quale la padrona di casa si è fatta seria in volto lasciando intendere la gravità di ciò che stava ascoltando in esclusiva.

BARBARA D’URSO, LA REAZIONE DOPO IL NUOVO AUDIO CHOC

Durante l'ascolto della nuova prova portata in studio a Domenica Live da Staffelli e Laudadio, la reazione di Barbara d'Urso è stata di evidente imbarazzo misto a choc ed incredulità. Al termine si è limitata a commentare: "Mi è chiaro...", sfilando le cuffie. "Da quello che ho sentito c'è un'altra persona che fa capire chiaramente che quello che dice Eva è vero", ha aggiunto la conduttrice di Domenica Live. Successivamente, dopo essersi prestata ad ascoltare l'audio apparentemente importante, la d'Urso ha fatto indietro ed ha fatto intendere di volerne stare fuori. "C'è un'altra conduttrice che si chiama Alessia Marcuzzi, esiste una produzione e una trasmissione e Alessia deciderà che fare in una puntata dell'Isola", ha aggiunto Carmelita. "Questo io qui non voglio e non posso farlo", ha quindi proseguito. Secondo la d'Urso sarebbe il caso che sia la Marcuzzi a prendere in mano la situazione: "Alessia lo fa perché è una persona corretta, quindi andate da lei", ha chiosato, prima di congedare i due inviati. Alla domanda di Vladimir Luxuria se si aspettava quando ascoltato la d'Urso ha ammesso: "Sono rimasta come una cretina. Una parte di questo audio non mi ha affatto sospreso... non posso dire niente però è un altro tassello. Nonostante questo, non è detto che tu abbia ragione, Eva".

