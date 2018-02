David Rossi/ Il caso Mps nel libro della figlia Carolina Orlandi, "Se tu potessi vedermi ora" (L'Arena)

Il ricordo di David Rossi in "Se tu potessi vedermi ora", il libro della figlia Carolina Orlandi, nata dalla precedente relazione della moglie Antonella Tognazzi.

Carolina Orlandi, figlia di David Rossi

"Se tu potessi vedermi ora" è il libro che Carolina Orlandi ha deciso di dedicare a David Rossi, il compagno della madre Antonella Tognazzi ed ex capo comunicazione dei Monti dei Paschi di Siena morto tragicamente nel 2013. Una vicenda oscura che presenta numerose zone d'ombra e che la figlia ha vissuto durante la propria adolescenza. La copertina del testo che ha scelto è un quadro creato da David Rossi, come specifica su Facebook, ventidue anni prima della sua morte. "Gli incubi", così si intitola il dipinto, è l'eredità lasciata dal padre ed un quadro che Carolina ha guardato ogni giorno, incorniciato nella propria camera. Questo pomeriggio, domenica 25 febbraio 2018, si parlerà del caso di David Rossi nella puntata de L'Arena. Il programma condotto da Massimo Giletti su La7 vedrà infatti come ospite proprio Carolina Orlandi.

La figlia di David Rossi non si è mai arresa alle indagini sulla morte del compagno della madre, avvenuta nel marzo di quel terribile anno. Troppi i punti da chiarire e che l'hanno vista combattere al fianco di Antonella Tognazzi per scoprire la verità. E' stata infatti la ragazza a far notare in più di un'occasione che l'autopsia di Rossi presentava diverse anomalie ed incongruenze, segni incompatibili con la caduta volontaria dalla finestra del suo ufficio. Non è tuttavia l'unico elemento che mette in dubbio la dinamica della morte della vittima, dal video della sorveglianza della banca senese che potrebbe essere stato manomesso fino ad un'email che Rossi aveva inviato ad un suo superiore ed in cui aveva manifestato la volontà di uccidersi. Un particolare, quest'ultimo, che agli occhi degli inquirenti assumerà un'importanza rilevante per la vicenda: l'imprenditore verrà dichiarato infatti morto suicida.

david Rossi, il filmato della videosorveglianza è stato manomesso?

Il consulente della famiglia di David Rossi continua a ripeterlo: il filmato della videosorveglianza dei Monti dei Paschi di Siena potrebbe essere stato manomesso. L'ingegnere dubita infatti che la caduta dell'ex capo comunicazione dell'istituto bancario possa essere riconducibile ad un presunto suicidio, soprattutto date le umerose lacune che ha rilevato nel video. Secondo Sardelli, sottolinea Il Secolo XIX, il filmato potrebbe essere stato manomesso anche per quanto riguarda il segmento che riprende la caduta della vittima. Il motivo è una scorretta estrazione dall'hardware che unita a diverse presunte cancellazioni, come un fascio di luce misterioso e la figura di una persona presente sulla scena del crimine, di cui sono rimasti solo i contorni, dimostrerebbe la volontà da parte di qualcuno di voler nascondere la verità.

Il perito e la famiglia di David Rossi non sono infatti convinti della rotazione del corpo dell'ex manager e della sua caduta da quell'ufficio dei Monti dei Paschi di Siena, che affaccia sul vicolo Monte Pio. Si tratterebbe quindi di un omicidio mascherato da suicidio, come dimostra agli occhi del perito il fatto che David Rossi sia precipitato con il volto rivolto verso l'edificio e non rivolto in avanti. Per compiere quel particolare movimento durante la caduta, la vittima avrebbe dovuto gettarsi dalla finestra guardando verso l'interno dell'ufficio, un particolare strano se si considera che le tracce rilevate sul davanzale della sua finestra sembrano dire il contrario.

© Riproduzione Riservata.