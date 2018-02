Domenica In/ Anticipazioni: Milly Carlucci, Ultimo e The Kolors tra gli ospiti della Parodi (25 febbraio)

Domenica In, anticipazioni e ospiti di oggi 25 febbraio: Milly Carlucci, Ultimo, Stash and The Kolors, Donatella Rettore e Tiberio Timperi tra gli ospiti delle sorelle Parodi.

25 febbraio 2018 Valentina Gambino

Domenica In, anticipazioni

L’appuntamento con la nuova puntata di Domenica In, tornerà puntualmente a partire dalle 14 sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Cristina e Benedetta Parodi cercheranno di scippare la leadership degli ascolti a Barbara d’Urso, in onda su Canale 5 con la sua fortunatissima Domenica Live. Riusciranno a far meglio di Lady Cologno? Scopriamo a seguire tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata e vedremo cosa accadrà durante la “maratona” del dì di festa. L’amore in tutte le sue forme e sfaccettature sarà il tema di cui si parlerà quest’oggi. Si partirà con la passione sfrenata per la danza, ecco perché la giornalista avrà il piacere d’intervistare Milly Carlucci, in partenza il prossimo 10 marzo con la 13esima edizione di Ballando con stelle. La conduttrice avrà modo di svelare alcune novità così come delle indiscrezioni sulla nuova stagione del programma in partenza nella prima serata del sabato. In ultimo, rivelerà in anteprima assoluta anche il nome dell’ultima coppia di concorrenti in gara per concludere il cast ufficiale.

Domenica In, tutti gli ospiti

A Domenica In poi ci sarà spazio per la musica. Ecco perché, dall’ultimo Festival di Sanremo 2018, arriverà sul palco proprio Ultimo colui che, mettendo da parte il suo “nome d’arte”, ha invece conquistato la prima posizione nella categoria Nuove Proposte. Sempre per quanto riguarda il Festival, ci saranno anche Stash and The Kolors, con la loro ritmica “Frida (mai, mai, mai)”, uno dei brani più trasmessi della kermesse musicale che si è conclusa da alcune settimane. La band vincitrice di Amici, proporrà anche altri pezzi famosi e risponderà alle domande che in diretta verranno proposte dagli estimatori. Nello studio con Cristina Parodi, anche una icona della musica degli anni ottanta: Donatella Rettore, accompagnata dal marito Claudio Rego, al suo fianco da più di 40 anni. La coppia ripercorrerà la carriera dell’artista e poi ci sarà una vera sorpresa finale. Per quanto riguarda l’amore per il cinema, protagonisti in studio Carolina Crescentini e Ricky Memphis, che presentano il loro nuovo film in uscita, “Sconnessi”. Per l’angolo “amore di mamma”, Maria Teresa Ruta e Fariba Tehrani saranno presenti con le figlie Guenda Goria e Giulia Salemi. Con loro si aprirà un interessante tema: "Madri e figlie: complici o rivali?". Per l’angolo della cucina, Benedetta Parodi andrà a casa di Tiberio Timperi.

