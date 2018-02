DOMENICA LIVE/ Anticipazioni, Eva Henger e il Canna-gate: audio inedito e macchina della verità (25 febbraio)

Domenica Live, anticipazioni e ospiti di oggi 25 febbraio: Massimo Boldi in studio, con lui anche le sue figlie? Spazio per il "canna-gate" dell'Isola dei Famosi e il dibattito politico.

25 febbraio 2018 - agg. 25 febbraio 2018, 13.44 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Barbara D'Urso, al termine dell'edizione pomeridiana del TG5, ha svelato le anticipazioni riguardanti la puntata odierna di Domenica Live, il contenitore domenicale in onda su Canale 5. Anche oggi, si parlerà molto di Isola dei Famosi e del Canna-gate scoppiato dalle accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Eva Henger sarà presente in studio e avrà un confronto a 4 con Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Craig Warwick. La showgirl ungherese ha anche dichiarato di essere in possesso di un audio inedito di una persona che confermerebbe la sua verità. Eva Henger, infine, si sottoporrà anche alla macchina della verità. Tra gli ospiti della puntata odierna, inoltre, ci saranno Filippo Magnini e Massimo Boldi che sarà presente in studio con tutta la sua famiglia. Per quanto riguarda gli ospiti politici, invece, in vista delle imminenti elezioni politiche, saranno presenti in studio Silvio Berlusconi, leader del centrodestra, e Paolo Gentiloni, attuale presidente del Consiglio. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

MASSIMO BOLDI A DOMENICA LIVE

Questo pomeriggio, puntuale alle 13.55 torna la nuova puntata con Domenica Live. Barbara d’Urso come sempre, scenderà in pista per un appuntamento davvero imperdibile, tra parentesi trash, lunghi dibattiti e d’Urso-interviste. Massimo Boldi sarà il protagonista di una lunga chiacchierata con la conduttrice napoletana e sicuramente, riceverà anche la sorpresa delle sue due figlie (che potrebbero essere presenti in studio al suo fianco). Non mancherà la lunghissima parentesi dedicata al gossip e il “canna-gate” dell’Isola dei Famosi, specie dopo le ultime segnalazioni bomba di Striscia la Notizia: Lady Cologno potrebbe intervistare Chiara Nasti? Staremo a vedere. Nel frattempo, proprio per quanto riguarda lo spazio dedicato agli opinionisti, non si comprende bene se Lorenzo Crespi sarà ospite oppure no del salotto domenicale più seguito della televisione italiana (cliccate qui per approfondire la faccenda). La Barbarella Nazionale, potrebbe anche parlare delle classiche dinamiche di gossip, tra interventi chirurgici e segnalazioni scottanti.

Domenica Live, di cosa parlerà Barbara d’Urso?

La scorsa settimana, Barbara d'Urso è stata ancora una volta la regina indiscussa degli ascolti TV. Ecco perchè, la sua Domenica Live ha avuto la meglio sulla Domenica In delle sorelle Parodi andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. La Carmelita del nostro cuore infatti, si è portata a casa 3.3 milioni di spettatori con una media di oltre il 18.50% di share e picchi di ben 4 milioni. Ottimi ascolti anche per la parte dedicata alle elezioni politiche in cui sono stati ospiti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con molta probabilità però, la ruspante conduttrice, aprirà le porte alle ultime segnalazioni sul “canna-gate”. Potrebbero essere in studio quindi, anche Nadia Rinaldi, Eva Henger e i classici opinionisti che affollano il salotto domenicale di Canale 5, da Karina Cascella ad Alessandro Cecchi Paone. Poi ci dovrebbe essere ancora lo spazio dedicato alla politica e per la cronaca, si potrebbe anche parlare di Fabrizio Corona, recentemente scarcerato. L’appuntamento con Domenica Live è quindi rinnovato per questo pomeriggio, dalle 13.55 in poi su Canale 5.

