ENZO IACCHETTI/ Il pubblico lo rivuole in coppia con Ezio Greggio (Che tempo che fa)

Enzo Iacchetti torna quest’oggi a Che tempo che fa. L’attore comico era già stato tra gli ospiti della trasmissione di Fabio Fazio all’inizio del mese

ENZO IACCHETTI, A TEATRO CON LIBERA NOS DOMINE

Enzo Iacchetti torna quest’oggi a Che tempo che fa. L’attore comico era già stato tra gli ospiti della trasmissione di Fabio Fazio all’inizio del mese, ma ha deciso di ritornare sugli schermi di Rai 1. Come allora, è ancora impegnato a portare nei teatri italiani lo spettacolo “Libera nos domine”, per la regia di Alessandro Tesa. Negli ultimi giorni il tour ha toccato il Sud ed è passato anche per Marsala, in provincia di Trapani. A quanto riferisce tp24.it, il teatro Impero era però semivuoto, tanto che lo stesso Iacchetti dal palco avrebbe detto scherzando: “Siete pochini, se me lo dicevate prima venivo io a casa vostra”. In ogni caso sembra che i presenti siano riusciti a divertirsi, specialmente nella seconda parte dello spettacolo. Non manca certo l’affetto del pubblico per l’attore, tanto che sui social non mancano messaggi di chi vorrebbe rivederlo in televisione, magari per una nuova incursione, insieme all’amico e collega Ezio Greggio, in una puntata di C’è posta per te.

IL PUBBLICO LO RIVUOLE CON EZIO GREGGIO

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio hanno cominciato a condurre Striscia la notizia insieme nel 1994. E ancora oggi i due sono una delle coppie del tg satirico di Canale 5. Insieme sono stati anche protagonisti della serie “Benedetti dal signore”, che nel 2004 ha vinto il Telegatto. I due, a C’è posta per te, si sono presentati travestiti da donne, suscitando grande ilarità e facendo divertire molto il pubblico a casa. Due anni fa, in particolare, a ricevere la loro lettera in cui chiedevano un incontro in studio era stato niente meno che Matteo Salvini. Greggio e Iacchetti erano stati ospiti anche lo scorso anno del programma di Maria De Filippi e non è quindi da escludere che anche quest’anno si possa ripetere l’ospitata. Non resta che aspettare. A testimonianza dell’affetto degli italiani per Enzo Iacchetti c’è anche un piccolo aneddoto risalente al 2015. Quando c’è stato da votare il Presidente della Repubblica, qualcuno ha votato per lui.

