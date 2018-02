Ermes Maiolica è morto/ Fake news Le Iene: il re delle bufale spiega come nascono e come si viralizzano?

25 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Ermes Maiolica

Ermes Maiolica, il re italiano delle bufale, è protagonista di un nuovo servizio de Le Iene. Il programma di Italia 1 ha deciso di trattare un tema delicato come quello delle fake news e lo ha fatto interpellato uno dei massimi esperti del nostro Paese. Ermes Maiolica è infatti autore di alcuni dei più virali e condivisi scandali digitali. In una fase cruciale per la politica italiana, con le Elezioni 2018 alle porte, Le Iene raccontano come nasce una “bufala” e spiegano come si “viralizza”. C'era lui, ad esempio, qualche anno fa dietro la mega-offerta di 800mila auto regalate da Volkswagen nel giorno di San Valentino. Ma diventò virale anche un post, davvero assurdo, in cui Umberto Eco spiegava sei motivi per i quali avrebbe votato Sì al referendum costituzionale e insultava i sostenitori del Movimento 5 Stelle. Nonostante la palese falsità della notizia, diverse persone ci cascarono e anche i media tradizionali diedero risalto alla notizia. Sue sono anche le bufale sulla promessa di Vladimir Putin di riportare in Italia i due marò e l'intervista al fantomatico bis-nipote di Benito Mussolini che rivela l'omosessualità del Duce...

ERMES MAIOLICA: IL RE DELLE FAKE NEWS A LE IENE?

Ermes Maiolica è stato protagonista de Le Iene a causa di una bufala su Teo Mammuccari. Su Facebook aveva pubblicato un post con una foto in cui era scritto: «Guai per Teo Mammucari, trovato con 7 grammi di cocaina». Nell'articolo in questione c'era il racconto dell'improbabile arresto del conduttore dopo un inseguimento dei carabinieri per le vie di Roma. Il servizio de Le Iene spiegò quanti disagi ha creato quella bufala allo stesso Mammuccari, per questo l'inviata Nadia Toffa si mise sulle tracce del responsabile, Ermes Maiolica, trovandolo a Terni. Davanti alle telecamere de Le Iene Maiolica ha raccontato alcune delle sue bufale, ammettendo di aver esagerato in alcune occasioni e chiedendo scusa al conduttore. E pensare che Ermes Maiolica si era iscritto su Facebook solo per vendere magliette, del resto non era un amante dei social network. Qualcosa è cambiato quando ha cominciato a ricevere attacchi per le battute satiriche che lasciava sulle notizie inventate: «La cosa mi faceva sia rabbia che divertimento, così persi la pazienza e cominciai anche io a bombardarli di notizie palesemente inventate, per farceli cascare e prenderli in giro rivelando che si trattava di una bufala», raccontò a Wired. La cosa assurda è che ritrovava le sue bufale negli stessi siti dove si informava: così cominciò a capire la debolezza e la strumentalizzazione dei media nei confronti dell'informazione.

