Eva Henger vs Francesco Monte/ Canna-gate, "Marco Ferri ha fumato? Non smentisco" (Isola dei Famosi 2018)

Eva Henger vs Francesco Monte: canna-gate sull'Isola dei Famosi che continua. L'ex pornostar alimenta col suo silenzio i dubbi sul coinvolgimento di Marco Ferri. Su Stefano De Martino dice..

Eva Henger e Francesco Monte

Il canna-gate, lo scandalo che ha travolto L'Isola dei Famosi 2018 dopo le rivelazioni di Eva Henger su Francesco Monte, è destinato a continuare. Un convincimento che emerge in maniera chiara dopo le ultime dichiarazioni dell'ex pornostar a Non succederà Più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. La ceca, intervistata sull'argomento canne in Honduras, ha detto:"La mia denuncia è stata non tanto per il consumo quanto per l'introduzione che ha messo in pericolo la nostra libertà. In quel Paese questo reato si punisce con il carcere. Nel contratto c'è una clausola che dice che è severamente vietato introdurre droghe sull'isola". Ma Eva, dopo tutto il putiferio scoppiato dopo le sue dichiarazioni, rifarebbe tutto? "Non avrei detto in diretta ma sarei tornata e avrei detto tutto alla direzione Mediaset e Magnolia". Già, ma intanto nel calderone stanno finendo altri nomi: ad esempio, Marco Ferri ha fumato come Francesco Monte?

EVA HENGER, "MARCO FERRI? NON RISPONDO"

Ciò che ha sorpreso di questo canna-gate dell'Isola dei Famosi è che nessun naufrago ha confermato la versione di Eva Henger. L'ex pornostar al programma Non succederà più si è detta stupita in modo particolare per la posizione di Craig Warwick, che in Honduras le aveva garantito il suo sostegno ma a Milano si è tirato indietro. Ma c'è di più, parlando con Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, ha detto la Henger, è emerso che agli altri naufraghi "è arrivato il messaggio stati attenti che Eva ha fatto un autogol, chiunque avrebbe sostenuto la mia tesi avrebbe avuto dei problemi". Ma andiamo avanti, passiamo ad un altro argomento scottante: quanto c'è di vero nel fatto che Marco Ferri avrebbe fumato al pari di Francesco Monte? La replica della Henger non fa che avvalorare dubbi:"Non voglio pronunciarmi, non confermo ma non smentisco". Netto invece il parere su Stefano De Martino: l'opinionista "non c'entra niente e non ha mai fumato".

© Riproduzione Riservata.