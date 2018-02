FURORE 2/ Anticipazioni del 25 febbraio 2018: Franco è ad un passo dalla verità?

Furore 2, anticipazioni del 25 febbraio 2018, in prima Tv su Canale 5. Giovanna si innamora di Franco; Marisella scopre di essere incinta: la famiglia l'aiuterà con il bambino?

Furore 2, in prima Tv assoluta su Canale 5

FURORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 25 febbraio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Furore 2, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la morte dei genitori ed il collasso economico spingono Giovanna a farsi diverse domande sulla propria vita. Una donna la informa inoltre che uno sconosciuto in punto di morte ha qualcosa di importante da dirle: l'uomo le rivela infatti che diversi anni prima l'ha rapita lui stesso dalla madre. Sconvolta ed alla ricerca di verità, Giovanna inizia a fare le sue personali ricerche, riuscendo a risalire a Lido Ligure.

Una foto che la ritrae da bambina al fianco di una donna le fa intuire infatti che la madre naturale possa essere ancora viva. Nel frattempo, la cittadina si prepara a festeggiare le nozze di Vito e Marisella, che diventeranno marito e moglie nel giro di pochi giorni. Vito allo stesso tempo sta portando avanti il suo lavoro nella società che ha creato con la vedova Visco e propone al proprietario dell'Hotel Regina di cedergli l'attività. L'uomo decide di accettare la sua proposta anche per non lasciare l'hotel in mano a Osvaldo Calligaris, un ricco imprenditore disposto a tutto. Quest'ultimo infatti si reca a casa di Vito e lo minaccia a viso aperto ed infine invia uno dei suoi uomini a dargli una lezione il giorno successivo. La situazione tuttavia precipita e Vito viene ucciso. Per nascondere tutto, Calligaris è quindi costretto a richiedere a Doralice di lasciare Lido Ligure, in quanto la domestica è testimone del delitto.

Saro rimarrà sconvolto dalla morte del fratello e deciderà di entrare in Polizia per seguirne le orme ed ottenere giustizia. Dovrà però confrontarsi con il superiore, ostile ai meridionali. Al tempo stesso, la fidanzata inizia a nutrire una forte gelosia nei confronti di Marisella, che può contare sul supporto costante di Saro. Quest'ultimo invece si rifiuterà di seguire il consiglio della sorella Rosa e rivelare la sua presenza il giorno del delitto: anche se la ragazza ha sentito la voce dell'assassino, non può identificarlo perché cieca. Nei giorni seguenti, Saro si unisce alle indagini di Franco Belmonte, il figlioccio di Calligaris, ed assistono all'arrivo di Giovanna. La ragazza rimane affascinata dal portamento del giovane e se ne innamora perdutamente. Franco le offre quindi ospitalità presso l'hotel della madre, mostrandosi gentile ed affidabile e proponendosi per aiutarla a scoprire la verità sulla madre.

ANTICIPAZIONI DEL 25 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 2

Marisella scopre di essere rimasta incinta di Vito e decide di chiedere alla famiglia di sostenerla nella gravidanza, dietro consiglio di Saro. Giuseppina però continua a guardare con sospetto l'amicizia fra il fidanzato e la ragazza, tanto da fare diverse scenate a Saro. Franco invece si avvicina sempre di più a Giovanna ed i due si innamorano, forti di una passione scoppiata fin dal primo momento in cui si sono conosciuti. Al tempo stesso, la giovane sembra avvicinarsi sempre di più alla verità sulla madre, ignorando che si trova rinchiusa in manicomio. Intanto, Calligaris scopre che le indagini sulla morte di Vito potrebbero presto portarlo all'attenzione della Polizia. Per questo deve agire in fretta e convincere Franco a chiudere il caso, senza fargli intuire il proprio coinvolgimento. Le indagini di Belmonte infatti sembrano essere ormai giunte ad una svolta che potrebbe rivelare la verità su quanto accaduto al giovane Vito.

