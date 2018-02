Fariba Tehrani/ La madre di Giulia Salemi, fra magia e l'amore per la bellezza (Domenica In)

Fariba Tehrani e Giulia Salemi saranno ospiti di Domenica In per parlare del loro rapporto di madre e figlia: un legame magico che le spinge spesso verso il contrasto acceso.

Fariba Tehrani e Giulia Salemi

Inseparabili e simili: Fariba Tehrani e la figlia Giulia Salemi hanno molto in comune ed hanno un rapporto che vacilla dal forte affetto ai contrasti più accesi. L'esperta di bellezza di origini persiane ha infatti carattere da vendere ed è totalizzante, tanto da cercare di gestire la figlia come una vera e propria manager. Un carattere del resto che la stessa Salemi ha sfoderato in diverse occasioni televisive, ma che nasconde alla fine un grande amore. In una recente intervista a Basta Poco, il programma di La 5, Fariba ha infatti sottolineato di vedere se stessa e la figlia come le due protagoniste della serie Una mamma per amica, dove la poca differenza di età delle Gilmore è uno dei cardini del loro legame. Questo pomeriggio, 25 febbraio 2018, vedremo inoltre Fariba Tehrani e Giulia Salemi fra le ospiti di Benedetta Parodi a Domenica In, per una rubrica dedicata proprio al rapporto fra madre e figlia, spesso complici o rivali. Le due ex Persiane di Pechino Express del resto sono cresciute insieme e sono diventate delle vere e proprie protagoniste del piccolo schermo. Ancora oggi adorano infatti essere identificate con il nome della coppia che ha permesso loro di partecipare al programma di Rai 2, come dimostra una recente intervista al giornale Mistero. Un incontro intimo che ha permesso alle Persiane di discutere del loro particolare rapporto con la magia e con i rapimenti alieni, a cui credono fermamente.

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi: l'amore per la bellezza è il loro Dna

La bellezza di Fariba Tehrani è una vera e propria eredità, come dimostra l'aspetto fisico della figlia Giulia Salemi. Originaria dell'Iran, la madre dell'ex modella non ha solo una forte esperienza personale diretta nel mondo del look e della cura personale, ma è diventata una vera esperta anche dal punto di vista professionale. Lo dimostra la sua pagina Facebook che tiene costantemente aggiornata con consigli su trattamenti estetici e migliorie per un look mozzafiato. Del resto la prima fan di Fariba è proprio la figlia Giulia, che segue ogni suo consiglio in fatto di stile e look. Fariba Tehrani è molto legata all'ex modella, con cui condivide non solo i tratti mediorientale di indiscusso fascino, ma anche lo stesso carattere. Un dettaglio che i fan di Pechino Express hanno potuto largamente notare durante la quarta edizione, quando madre e figlia hanno gareggiato come Le Persiane e sono riuscite ad attirare le ire di tutti gli altri concorrenti. Rimarrà infatti nella storia la capacità dell'iraniana di sfruttare la fortuna a proprio vantaggio e la forte fede che le ha permesso di ottenere le prime posizioni nelle classifiche di tante puntate nonostante importanti incidenti di percorso. Anche per questo la donna e la Salemi sono state presto rinominate le iettatrici dagli altri protagonisti dell'adventure game di Rai 2. Non sono stati pochi i momenti in cui Fariba, sfoggiando le sue preghiere personali ed il suo contatto con l'energia dell'universo, è riuscita a provocare dei misteriosi incidenti ai propri rivali. Sarà davvero tutta farina del suo sacco o una serie di coincidenze?

