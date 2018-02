Filippo Magnini, d’Urso-intervista / “Ho vissuto di sport tutta la vita” e sulla Pellegrini… (Domenica Live)

Filippo Magnini in studio da Barbara d'Urso per una intervista: “Ho vissuto di sport tutta la vita”, ha confessato di recente e su Federica Pellegrini dice che... (Domenica Live)

25 febbraio 2018 Valentina Gambino

Filippo Magnini

Filippo Magnini sarà ospite questo pomeriggio a Domenica Live, in onda dalle 13.55 con il suo nuovo appuntamento del dì di festa. Così come annunciato proprio da Barbara d'Urso, lo sportivo sarà alle prese con una bella sorpresa: cosa accadrà? L'ex fidanzato di Federica Pellegrini, si troverà faccia a faccia con una d'Urso intervista e come di consueto, non mancheranno messaggi importanti, video emozionanti e saluti delle persone che ama. Intervistato di recente su Libero, il buon Magnini ha parlato della sua carriera e del futuro che l'aspetta: “Non pensiate che io scopra adesso quello che c’è oltre al nuoto. Non mi sono mai privato di nulla, dalla tv alla moda. Di interessi ne ho sempre coltivati moltissimi. Da anni, per esempio, ho aperto un centro di fisioterapia e riabilitazione a Pesaro. Ora ho solo più tempo di prima. Quindi potrò fare ancora di più e meglio”, ha confessato. Chissà se nella chiacchierata di oggi, il ragazzo verrà messo anche a “dura prova” parlando della sua ex fidanzata e del loro amore interminabile.

Filippo Magnini, ecco perché si è lasciato con Federica Pellegrini

L’ex capitano della Nazionale azzurra di nuoto è tornato in vasca: “Nuoto ancora un paio di volte a settimana e due o tre volte a settimana mi alleno con la boxe che mi piace moltissimo. Chi ha vissuto di sport tutta la vita non si riesce a fermare”, ha dichiarato sempre intervistato da Libero. Poi ha anche confidato che gareggiare non gli manca anche se sente invece la mancanza dell’odore del cloro. Poi Filippo ha parlato anche di Federica Pellegrini: “Non ho sofferto dei riflettori addosso nei sei anni passati insieme. Sapevo a cosa andavo incontro, l’ho gestito, se c’era da espormi mi sono esposto, se c’era da tacere ho taciuto. Non mi pento di nulla”. Rimpianti o rimorsi? “Ho sempre chiesto scusa per primo, anche quando non avrei dovuto essere io a farlo per primo. Per amore di pace. E scuse da parte di altri, se non sono arrivate, vado avanti e non le aspetto più”. Come ben sapete, i due campioni si sono lasciati per divergenze caratteriali e idee diverse sul futuro: mentre Magnini sognava già una famiglia, Federica non era ancora pronta. Cosa dirà questo pomeriggio in onda da Barbara d’Urso? Lo scopriremo proprio a breve.

