Francesco Monte/ Canna-gate: Eva Henger in difficoltà, Nadia Rinaldi svela nuovi dettagli sul caso

Francesco Monte e il caso canna-gate all'Isola dei Famosi. Continua il silenzio dell'ex tronista ma Eva Henger lancia nuove accuse e Nadia Rinaldi svela nuovi dettagli sul fumo in Honduras

25 febbraio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte

Prosegue la battaglia tra Francesco Monte ed Eva Henger, che ha accusato l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez di aver portato la droga sull'Isola dei Famosi 2018. Tra insinuazioni, schieramenti e verifiche di Striscia La Notizia, il pubblico continua a chiedere la verità sul caso canna-gate, verità che tarda ad arrivare. Intanto i due schieramenti continuano a mantenere salda la propria posizione. Francesco Monte ha scelto, dopo l'intervista a Verissimo, di non apparire più in tv per raccontare di questa vicenda; diversa la posizione di Eva Henger, che continua invece a palesare la sua posizione. Intervistata da Nuovo, la Henger svela di essere in mezzo ad un periodo non facile per ciò che è accaduto con Monte: "Mi ha ferito l'essere stata aggredita gratuitamente da chi non conosce davvero nè me né Francesco Monte. - ammette - Ho scoperto che le persone che mi odiano sui social network in realtà sono i miei più grandi fan, perchè passano le loro giornate a vedere quali messaggi scrivo e quali foto pubblico".

FRANCESCO MONTE E IL FUMO IN HONDURAS: NUOVE DETTAGLI DA NADIA RINALDI

Eva Henger lancia anche una frecciatina a chi si schiera dalla parte di Francesco: "Se fossi stata alla ricerca di visibilità avrei fatto ben altro, non avrei certo detto una 'scomoda verità' che mi si sarebbe anche potuta ritorcere contro. Non capisco come tanti opinionisti possano difendere a spada tratta Francesco Monte nei salotti televisivi". Intanto, a dare nuovi dettagli sulle azioni di Francesco Monte in Honduras, prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi 2018, è Nadia Rinaldi. Intervistata da Nuovo, l'ex naufraga racconta: "Mentre alloggiavamo nella villa, in attesa di cominciare il programma, ci hanno concesso di avere le sigarette per tre giorni. - e aggiunge - Ricordo che Francesco Monte fumava il tabacco con le cartine, ed era l'unico. Quando l'ha finito, ha chiesto alla produzione se gliene compravano altro, ma gli hanno risposto di no perchè, di lì a poco, saremmo andati via per cominciare il programma".

