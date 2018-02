GETAWAY/ Su Cielo il film con Alec Baldwin e Kim Basinger (oggi, 25 febbraio 2018)

25 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film action in prima serata su Cielo

NEL CAST ANCHE JAMES WOODS

Getaway, il film in onda su Cielo oggi, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 21,15. Una pellicola action che è stata diretta nel 1994 da Roger Donaldson, regista ed interprete americano noto per aver curato la regia di film come Cadillac Man - Mister occasionissima, Dante's Peak - La furia della montagna, La regola del sospetto, Indian - La grande sfida e La rapina perfetta. Nel cast di attori protagonisti di Getaway troviamo Alec Baldwin, Kim Basinger, Michael Madsen, James Woods, David Morse e Jennifer Tilly. L'intera trama prende ispirazione dall'opera romanzata dallo scrittore americano Jim Thompson. La colonna sonora è stata curata da un grande musicista del calibro di Mark Isham. Ma vediamo adesso la trama del film

GETAWAY, LA TRAMA DEL FILM ACTION

Carter Mc Coy, ladro di professione, è rinchiuso in una struttura detentiva per scontare una lunga pena. Grazie all'aiuto di un importante uomo politico, sua moglie Carol riesce a farlo uscire di prigione. Per ripagare il favore posto in essere nei suoi confronti dal governatore Jack Benyon, Carter è costretto a partecipare ad un'altra rapina, promettendo a sua moglie che sarà l'ultima dellla sua intera esistenza. La rapina finirà nel migliore dei modi ma all'improvviso Rudy, uno dei complici di Carter, estrae una pistola e cerca di eliminare il resto della banda, Carter compreso. Quest'ultimo riesce a disarmarlo, ferendolo gravemente ma non uccidendolo. Convinto di aver ucciso Rudy, Carter decide di dividere l'intero bottino della rapina con Benyon ma quando si trova faccia a faccia con l'uomo che lo ha liberato dal carcere, scopre che in realtà sua moglie Carol lo ha convinto ad aiutare suo marito in cambio di favori sessuali. Tra Carter e Benyon si innesca una violenta lite che termina con l'intervento di Carol, che uccide Benyon.

