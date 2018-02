GIANNI FANTONI/ Pronto a portare Fantozzi a teatro (Che tempo che fa)

Questa sera a Che tempo che fa, in onda su Rai 1, troveremo tra gli ospiti Gianni Fantoni, attore comico che nella sua carriera ha condotto anche Striscia la notizia

25 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Gianni Fantoni

Questa sera a Che tempo che fa troveremo tra gli ospiti Gianni Fantoni, attore comico che nella sua carriera ha condotto anche Striscia la notizia. Molti ricordano però anche le sue imitazioni di Paolo Villaggio e non a caso si sta preparando a portare in scena, dopo l’estate, uno spettacolo dal titolo “Fantozzi a teatro”. Si tratterà certamente di un omaggio all’indimenticato comico genovese a poco più di un anno dalla sua scomparsa. Proprio imitando Paolo Villaggio Fantoni aveva fatto il suo esordio in televisione, partecipando a Stasera mi butto, programma del 1990 in onda su Rai 2 con la conduzione di Gigi Sabani. La trasmissione, peraltro, era stata prodotta da Bibi Ballandi, uno dei personaggi che hanno scritto la storia della tv italiano scomparso pochi giorni fa all’età di 71 anni.

GIANNI FANTONI, IL LEGAME CON FERRARA E LA SPAL

All’inizio del mese Gianni Fantoni era comparso su Rai 1, nella puntata di Easy Driver. Per via del periodo carnevalesco, la trasmissione di motori condotta da Metis Di Meo e Veronica Gatto aveva deciso di far tappa a Cento, città in provincia di Ferrara famosa proprio per i festeggiamenti del Carnevale. Non a caso è gemellata con la più rinomata Rio De Janeiro. I due conduttori hanno anche portato i telespettatori a conoscere Ferrara, città degli Estensi. E qui sono stati guidati da un ferrarese doc come Gianni Fantoni, che ha anche mostrato le bontà culinarie del territorio. L’attore è legato alla sua città natale e segue anche la Spal. Proprio per questo è stato anche tra gli inviati di Quelli che il calcio per seguire la squadra emiliana al Paolo Mazza. Dove c’è attesa per il derby contro il Bologna, in programma il 3 marzo.

LA CARRIERA

Quello che forse non tutti sanno è che Gianni Fantoni, nato a Ferrara nel 1967, è un programmatore informatico. Tanto che ha sviluppato una App comica per iOs dal nome SocciaNetwork. Dopo l’esperienza a Stasera mi butto, ha raggiunto la notorietà con il Maurizio Costanzo Show e le imitazioni degli oggetti realizzate utilizzando le smorfie facciali. Nel 1992 ha condotto Striscia la notizia con Claudio Bisio e ha lavorato anche con Moana Pozzi nello show Magico David. Ha quindi partecipato a Ciro e Super Ciro. Negli anni Duemila si dedica alla radio, in particolare per programmi di Radio 2. E nel 2016 ha inaugurato Radio Zelig. Ha presto parte anche ad alcuni film, tra cui Fantozzi 2000 - La clonazione e Ma quando arrivano le ragazze? di Pupi Avati.

