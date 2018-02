IL BISBETICO DOMATO/ Su Iris il film con Adriano Celentano (oggi, 25 febbraio 2018)

Il bisbetico domato, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 febbraio 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Ornella Muti e Edith Peters, alla regia Castellano e Pipolo. Il dettaglio.

25 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Iris

NEL CAST ADRIANO CELENTANO

Il bisbetico domato, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 23.05. Una pellicola che è stata diretta da Castellano e Pipolo e nel 1980 mentre la produzione è dei fratelli Cecchi Gori. Il film ha come protagonista il famoso cantante Adriano Celentano e accanto a lui nel cast ci sono Ornella Muti, Edith Peters, Nicola De Buono e Milly Carlucci. Il film "Il bisbetico domato" prende il suo nome dalla celebre opera shakespeariana intitolata appunto "La bisbetica domata" e rappresenta un adattamento cinematografico in chiave comica.

IL BISBETICO DOMATO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Elia è un giovane agricoltore che vive in un piccolo paese chiamato Rovignano, poco distante da Voghera. L'uomo ama la vita solitaria, non socializza con nessuno, è molto scorbutico e nella sua casa non sono mai entrate donne ad eccezione di Mamy, la sua domestica. Per Elia la presenza femminile è molto fastidiosa e rappresenta una minaccia alla pace della campagna a cui è abituato. Più volte Mamy ha tentato di presentargli qualche ragazza ma l'agricoltore, con il suo temperamento irascibile, non vuole saperne di fidanzarsi. Elia si trova bene solo con i suoi animali, che cura personalmente. Una sera di pioggia, alla porta della fattoria bussa Lisa, una ragazza molto bella ed elegante che chiede ospitalità, avendo la macchina in panne. Lisa è attratta da Elia ma si accorge subito di avere di fronte una persona scontrosa e stravagante. Grazie a Mamy, Lisa rimane in casa, in attesa di poter riavere l'auto dal meccanico. Ha così modo di seguire Elia durante le sue attività giornaliere, il lavoro da fare nella fattoria è tanto ed è faticoso ma la ragazza si impegna e cerca di aiutare come può. Lisa non è abituata a trascorrere le serate in casa, insieme al fidanzato Vittorio frequenta gli amici, va a cena fuori e poi a ballare, quindi cerca di convincere Elia a portarla fuori. Dinanzi alle insistenze della donna, Elia decide di accontentarla ed insieme escono dopo cena per andare a ballare ma stavolta c'è qualcosa normalmente assente nelle serate danzanti di Lisa, la stanchezza di una giornata di lavoro ed entrambi si addormentano sulla pista da ballo reggendosi l'un l'altro. Passa qualche giorno e Lisa sente di starsi innamorando di Elia, lo racconta alla sua amica Renata e quest'ultimacercherà di portarglielo via con atti di seduzione non accolti da Elia durante una cena al ristorante preferito di Lisa. Nonostante Lisa cerchi in tutti i modi di far innamorare Elia di lei, non riesce nel suo intento e dopo diversi giorni di tentativi i due litigano e Lisa chiama Vittorio, il suo fidanzato di città, per farsi venire a prendere e tornare a casa. Lisa lascia così la fattoria di Elia con grande tristezza di Mamy che aveva sperato davvero che Elia avrebbe ceduto ai suoi sentimenti. Ma con un colpo di scena Elia sorprende tutti: durante una partita di basket della squadra di Vittorio, Elia fa irruzione nel campo, sale sugli spalti e chiede a Lisa di lasciare tutto e diventare sua moglie. Lisa accetta ed il sogno d'amore è coronato con una bellissima cerimonia tra le lacrime di gioia di Mamy.

