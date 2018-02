INNAMORATO PAZZO/ Su Iris il film con Adriano Celentano (oggi, 25 febbraio 2018)

Innamorato pazzo, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 febbraio 2018. Nel cast: Adriano Celentano e Ornella Muti, alla regia Castellano e Pipolo. La trama del film nel detatglio.

25 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Iris

NEL CAST ADRIANO CELENTANO

Innamorato pazzo, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola italiana di genere commedia che è stata realizzata nel 1981 e affidata alle mani della coppia di registi Castellano e Pipolo. Oltre ad Ornella Muti e ad Adriano Celentano, hanno lavorato al film Adolfo Celi, Enzo Garinei e Milla Sannoner. Già nel 1980 Ornella Muti e il noto cantante Adriano Celentano, hanno recitato insieme nel film "Il bisbetico domato", sempre diretti da Castellano e Pipolo. Ma scopriamo insieme la divertente trama del film nel dettaglio.

INNAMORATO PAZZO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Cristina (Ornella Muti), è la figlia dei reali di Saint Tulipe, la famiglia reale ha molto a cuore il destino del loro piccolo regno e per poter superare un difficile momento di crisi ha bisogno di cinquanta miliardi. Per questo motivo la principessa Cristina dovrà sposare un fabbricante di armi molto ricco. La giovane, che non vuole un matrimonio di convenienza, tenta di ribellarsi alle decisioni dei genitori. Una mattina, Cristina lascia la villa dove risiede la famiglia reale e va in giro per la capitale servendosi dei mezzi pubblici. Conosce Barnaba Cecchini (Adriano Celentano), un conducente di autobus che si innamora a prima vista di lei e vuole conquistare la ragazza a tutti i costi. Mette quindi il suo autobus al servizio della ragazza e, grazie alla sua simpatia, Cristina accetta di girare la città in sua compagnia. Intanto, alla villa si sono accorti che la principessa è sparita, il re Gustavo (Adolfo Celi) teme uno scandalo e chiede ai suoi uomini più fidati di ritrovare la ragazza. Ad un certo punto Cristina, consapevole del suo ruolo regale e dei doveri a cui deve sottostare, ritorna alla villa e lascia il povero Barnaba senza dargli molte spiegazioni. Il giovane conducente è disperato, vuole assolutamente ritrovare la ragazza ma non sa da che parte cominciare. Mentre guarda il notiziario in TV, appare Cristina e viene a sapere che la ragazza che ama follemente è la principessa di Saint Tulipe. La scoperta non scoraggia Barnaba, addirittura riesce ad ottenere l'invito a partecipare ad un pranzo di stato organizzato dal re Gustavo. Al pranzo partecipano tutti personaggi importanti, militari alti in grado e rappresentanti del mondo della finanza. Barnaba non si lascia intimidire, si fa passare per un esperto nel campo dei trasporti e, grazie alla sua simpatia, conquista tutti i commensali, compresa Betsy (Milla Sannoner) la madre di Cristina. Nei giorni seguenti Barnaba studia un piano che gli permetterà di avere i 50 miliardi necessari per poter chiedere la mano della principessa. Quindi, grazie all'aiuto di colleghi ed amici, va in televisione e lancia un appello molto accorato ai telespettatori. Racconta la sua romantica storia d'amore con la principessa e chiede a tutti un piccolo aiuto, un contributo di diecimila lire a testa che, messi insieme, possono diventare miliardi. Tutta la città si schiera dalla parte del tranviere e proprio quando la famiglia reale al completo sta lasciando la capitale in automobile, cominciano a volare dai balconi e dalle finestre tante banconote da diecimila lire. Barnaba offre tutti i soldi a Re Gustavo che, a questo punto, non può fare altro che acconsentire al matrimonio tra Cristina e Barnaba.

