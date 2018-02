Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi squalificato?/ L'ex pugile a rischio dopo l'accusa shock

Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi sarà qualificato per omofobia? L'accusa di Craig Warwick scatena le critiche del pubblico e fa perdere punti all'ex pugile.

25 febbraio 2018 Anna Montesano

Franco Terlizzi, L'Isola dei Famosi 2018

Cosa accadrà nella prossima puntata de l'Isola dei Famosi 2018? Martedì si torna in Honduras con una nomination davvero complicata che vede in sfida tre personaggi molto forti: da una parte Nino Formicola, più noto come Gaspare; dall'altra troviamo Paola Di Benedetto e infine Franco Terlizzi. Una nomination che a molti pare essere dall'esito scontato e che vedrebbe martedì abbandonare l'Honduras la bella Paola, ma che invece potrebbe vedere un colpo di scena. Non sono positivi i commenti che sta ricevendo proprio l'ex pugile nel corso delle ultime ore e soprattutto dopo le dichiarazioni fatte da Craig Warwick a Verissimo. Il sensitivo ha accusato Terlizzi di essere il più falso dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018, accusandolo inoltre di omofobia. "Io un giorno ho detto a Franco che stavo da 20 anni insieme al mio compagno Enzo. Lui allora mi ha guardato male e mi ha chiesto se fossi gay e quando ho detto di si mi ha risposto 'Schifo'".

FRANCO TERLIZZI OMOFOBO? IL WEB RUMOREGGIA

Poi Wawick ha aggiunto: "Io ho anche sentito che lui, parlando con gli altri, mi ha chiamato Quell'inglese schifoso!" Parole forti quelle di Craig Warwick, che cerca ora un confronto con Franco Terlizzi, che potrebbe arrivare proprio nel corso della prossima diretta. Accuse, quelle del noto sensitivo, che potrebbero far perdere punti e quindi voti all'ex pugile, causando la sua eliminazione dall'Isola dei Famosi. D'altronde, anche sul web, aumentano le critiche nei suoi riguardi. C'è chi sospetta che Franco non sia il "simpaticone" visto nelle prime puntate, e scrive: "Si era già capito che Franco non la raccontava giusta. Troppo para**lo, e c'è pure chi lo sostiene per non farlo uscire.. bah! Ma è meglio parlare di una canna che dell'omofobia, giusto?! Questa è l'Italia!"; e chi sottolinea, appunto, la poca importanza data a questa accusa: "Fatemi capire....un casino enorme per Monte...ma Franco che ha detto quelle cose a Craig?"

