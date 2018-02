Karina Cascella, chi è il fidanzato?/ Un nuovo amore: “Con te guardo il mare per la prima volta!”, Foto

Karina Cascella, l'opinionista di Barbara d'Urso trova l'amore tra le braccia di un misterioso fidanzato, ecco la fotografia su Instagram e la bellissima dedica che non lascia dubbi.

25 febbraio 2018 Valentina Gambino

Karina Cascella

Karina Cascella, nonostante il carattere fumantino che a volte la fa passare per una “zitella acida”, sta vivendo una bella storia d’amore. Dopo la lunga relazione con Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne, l’opinionista di Barbara d’Urso posta uno scatto su Instagram mentre bacia il suo nuovo fidanzato. “Solo tu mi fai sentire come se guardassi il mare per la prima volta amore”, scrive la campana sul suo profilo ufficiale. Nel frattempo, la donna spesso ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live, continua a sparare a zero contro gli altri personaggi famosi coinvolti durante i dibattiti televisivi di Carmelita Nazionale. Di recente infatti, ha preso le difese di Francesco Monte, scagliandosi contro Eva Henger: "Io sono assolutamente dalla parte di Francesco Monte - ha detto Karina Cascella -. Sarei felice se avesse una nuova opportunità e andasse in Honduras anche per fare una sorpresa a Paola Di Benedetto. Credo che in tutta questa storia sia solo una vittima. A me non interessa nemmeno, a un certo punto, se lui ha fumato oppure no, non trovo proprio carino l’accanimento di Eva Henger nei suoi confronti perché potrebbe essere suo figlio, lo trovo poco d’esempio anche per gli altri".

Le critiche non scalfiscono l’amore

E mentre il cuore di Karina Cascella batte ancora per amore, l’opinionista di Barbara d’Urso scende sempre in campo per commentare le gesta dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 13. E così, dopo aver preso le difese di Francesco Monte, si è scagliata contro Rosa Perrotta mettendosi dalla parte di Alessia Mancini: "A me piace molto Alessia, è una donna forte, ha tantissimo carattere. Rosa invece la trovo un pochino arrogante e saccente, soprattutto per il modo in cui si pone verso le persone un po’ più adulte. Secondo me verso Alessia dovrebbe avere un po’ più di rispetto, ma non solo per una questione di età, proprio per una questione di esperienza diversa rispetto alla sua". Per quanto riguarda le critiche nei confronti della Perrotta, il fidanzato dell’ex tronista Pietro Tartaglione, ha avuto modo di apostrofare la Cascella come una “morta di fama”. Nonostante le polemiche, Karina proseguire la sua storia d’amore in serenità, nonostante non si conosca – attualmente – nessun dettaglio sul nuovo fidanzato.

